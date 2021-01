Kick Out Zwarte Piet zit in het voorportaal van keihard fascisme: ‘Mussolini zou jaloers zijn!’

Nu Kick Out Zwarte Piet grotendeels geslaagd is in de opzet om de naaste vriend van Sinterklaas te verbannen wegens racisme, verlegt het actiecomité de aandacht naar het carnavalsfeest. In de ogen van de activisten worden daar veel racistische taferelen getoond ‒ en die moeten uitgebannen worden. Auteur Frits Bosch ziet daarom in de KOZP-beweging, die van volksfeest tot volksfeest trekt en zich maar op huidskleur blijft concentreren, de duidelijke contouren van het fascisme opdoemen.

Om de vraag te beantwoorden of Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het voorportaal van fascisme zit leg ik eerst uit wat je onder fascisme kunt verstaan. Er zijn ruim twintig definities in omloop. Ik versta er het volgende onder: fascisme is een politieke stroming die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening, verwerping van de democratie, extreem nationalisme en gewelddadigheid. Het is een totalitaire staatsvorm die met dwang en dwingelandij zijn aangrijpingspunt vindt in cultuur. In oorsprong werd het door Benito Mussolini (1883-1944) van 1922 tot 1943 ingesteld.

Aleer er van volwaardig fascisme sprake is worden diverse stadia doorlopen. De trend daar naartoe kan fascistoïde genoemd worden. De Nederlands Joodse auteur Jacques Presser (1899-1970) heeft gezegd: “Het nieuwe fascisme zal zich anti-fascisme noemen.” Dat is nu aan de orde met zwart fascisme. We zien het ook heel duidelijk in de VS: Antifa is puur fascistoïde.

Zit KOZP in het voorportaal van zwart fascisme? Ja. KOZP en mensen als Sylvana Simons, Gloria Wekker en Akwasi flirten met het fascisme door hun racistische, dwangmatige focus op huidskleur. Ze trachten door te wrikken en te wringen hun agenda aan ‘ons’ op te dringen. Zoals Akwasi (wat kan hij vals zingen!) in gewelddadige bewoordingen tekeer ging op de Dam, daar zou Mussolini jaloers op zijn. Hij bevestigde het met de Omroep Zwart en de EO-affaire. Maar mijn complimenten: het is KOZP gelukt, Zwarte Piet is verdwenen. De Franse romancier Michel Houellebecq heeft gelijk: Nederlanders vormen een oliedom volk.

Nu heeft KOZP een nieuw ‘target’: de kostuums van het carnaval zouden racistisch zijn. “The sky is the limit!” En weer wordt er gezegd: “goh, zo heb ik het nooit gezien!” en “laten we het negeren.” Dat kun je doen, maar we moeten wel bedenken wat hier aan de hand is. Ons land kent een groep medemensen die blijven zuigen, drammen en dwingen om hun agenda door te drijven. Een relatief grote groep politiekcorrect denkende Nederlanders zullen er weer achteraan lopen, het oliedomme contingent van onze bevolking. Dat hebben we gezien bij Zwarte Piet.

Wat KOPZP bezielt blijft gissen. Mijn inschatting is dat het een mengsel is van rancune, wraak en jaloezie. Eén ding staat vast: het heeft een zeer negatieve invloed op onze samenleving, maar vooral op de zwarte deel daarvan. Een weerwoord is nodig, ook ter bescherming van hen. Daarom: haal Zwarte Piet maar weer tevoorschijn!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.