Laat de straatdealers maar terugkomen! ‘Amsterdam wil buitenlanders weren uit coffeeshops’

Burgemeester Femke Halsema komt weer eens met een waardeloos idee op de proppen. De burgemeester wil een eind maken aan de zogeheten ‘cannabistoeristen‘, om dit voor elkaar te krijgen wil ze buitenlandse toeristen weren uit de coffeeshops. Maar gaat dit idee juist niet zorgen voor meer overlast?

Halsema wil het imago van Amsterdam veranderen. Onze hoofdstad staat in het buitenland om twee dingen bekend: als ‘seksstad’ en als ‘cannabishoofdstad’. Buitenlandse toeristen bezochten pre-corona gemiddeld 1.5 miljoen keer per maand de Amsterdamse coffeeshops. Hier moet verandering in komen aldus Halsema.

“We gaan absoluut niet naar een cannabisvrij Amsterdam, coffeeshops horen bij de stad,” zegt Halsema. “Maar er is ook een enorm verlangen om het toerisme bij te sturen. Onze vrijheid mag geen vrijbrief zijn voor grote groepen jongeren om in de grachten te kotsen omdat ze te veel geblowd en gedronken hebben.”

Maar realiseert Halsema zich dan niet dat er door deze verandering juist meer straathandelaren op de Amsterdamse straten te vinden zijn? Cannabistoeristen blijven toch wel komen naar ons land, want de ruime wetgeving maakt het alsnog aantrekkelijk voor ze. Dat ze niet een coffeeshop binnenkomen zal echt niet het probleem verhelpen, sterker nog het zal juist de overlast op straat vergroten.

Dit plan zal desastreus zijn voor Amsterdam, het zullen gouden tijden worden voor straathandelaren. En meer toeristen zullen in aanraking komen met harddrugs, drugs die je niet aangeboden krijgt in een coffeeshop.

Ook zullen veel ondernemers dit plan zeker niet steunen, zij profiteren gigantisch van de zogeheten cannabistoeristen.