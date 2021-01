Langere lockdown dreigt! Anoniem OMT-lid: “Zoveel seinen staan op rood”

Het aantal infecties blijft nog altijd veel te hoog en de nieuwe virusvarianten helpen ook totaal niet mee. Reken er dus maar op dat de lockdown nog veel langer gaat duren. “Zoveel seinen staan op rood”, zegt een deelnemer aan het OMT vanochtend tegen het AD, op voorwaarde van anonimiteit.

Zonder virusmutaties was het al een drama en nu blijkt dat de veel besmettelijkere varianten zich ook onder de mensen bevinden, voorspelt dat weinig goeds. Er zouden zelfs strengere maatregelen bovenop een verlenging van de lockdown kunnen komen.

Als het kabinet op tijd een zware lockdown had afgekondigd, dus ook de scholen had gesloten, dan zaten we nou niet in zo’n benarde situatie. Zoals ik in het vorige artikel al zei: doordat het OMT en het RIVM zonder degelijke onderbouwing hebben gepleit voor het openhouden van de scholen en het loslaten van de coronamaatregelen in die scholen, hebben ze het effect van de lockdown compleet ondermijnd. Door dat achterlijke gestuntel en het afgaan op een papieren werkelijkheid hebben we juist veel meer besmettingen gekregen en zaten we voor niks zoveel mogelijk thuis.

Strengere maatregelen hebben helemaal geen zin op dit moment. De lockdown moet verlengd worden en de scholen moeten dichtblijven, that’s it. Die torenhoge besmettingen gaan dan vanzelf weer omlaag, maar alleen als er haast geen veelvoudige contactmomenten meer zijn. Die waren er dus wél toen de scholen openbleven, dáárom werkten de lockdowns niet. De enige echte nieuwe maatregel die het kabinet zou moeten nemen is het (deels) opdoeken van het RIVM en het OMT.