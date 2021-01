Laptopdief en -afperser Akwasi geniet van links zwart privilege, OM: ‘Geen sprake van strafbaar feit!’

De geweldsprediker Akwasi heeft niks strafbaars gedaan volgens het OM, ondanks dat de rapper met twee laptops van de EO aan de haal ging. Met dit bizarre statement kwam het OM aan. Volgens Justitie wilde Akwasi ‘de laptops niet stelen’ terwijl hij toch een laptop van een EO-medewerker meenam.

Akwasi heeft er een talent voor om een strafbaar feit uit te voeren en er vervolgens mee weg te komen. Nadat heel Nederland het beschamende EO-fragment te zien kreeg waarop Akwasi als een achterlijke tekeer gaat en vervolgens twee laptops steelt vroeg iedereen zich direct af wat het Openbaar Ministerie hiervan zou vinden. Komt er dan toch eindelijk een vervolging van de Omroep Zwart-oprichter?

Nee dus, zo weet NRC-rechtbankverslaggever Marcel Haenen:

“Akwasi heeft zijn voorwaardelijk sepot niet in gevaar gebracht, aldus OM. ‘Er was geen sprake van strafbaar feit. Er is ook geen aangifte gedaan door EO’. De rapper nam tijdens interview wel een laptop mee van de EO ‘maar niet met het oogmerk te stelen’, aldus het OM Amsterdam.”

Akwasi heeft dus een laptop gejat, maar ‘niet met het oogmerk te stelen,’ meent het OM. Maar journalisten intimideren is wel oké? Volgens het OM is er niks aan de hand en gaat het leven weer gewoon verder. Akwasi heeft geen misdaden begaan, en omdat de EO geen aangifte heeft gedaan maakt het OM er geen zaak van.

Het is de wereld op zijn kop. Akwasi zeurt dagelijks over zijn benadeelde positie in deze samenleving maar hij wordt hier toch wel aardig gered door zijn linkse ‒ en niet te vergeten zwarte ‒ privilege.

Voor Akwasi zal dit een opluchting zijn, want het OM gaat hem niet vervolgen. Maar de reputatieschade blijft staan. Ook zal het ongetwijfeld gevolgen hebben voor zijn functie bij de aspirant-omroep ZWART. Want hoe lang kan hij nog aanblijven als voorzitter? Akwasi is een ongeleid projectiel, en wie hem geen gelijk geeft kan de volle laag of ontvreemde apparatuur verwachten. De EO heeft dit al ondervonden. Who’s next?