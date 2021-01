Leidse ISIS-strijder Reda N. komt in juni weer vrij, en is dan zogenaamd niet meer staatsgevaarlijk

Aankomende jaren mogen we ons schrap gaan zetten voor weer een nieuwe ronde van losgeslagen ‘verwarde personen’. Het Hof heeft ISIS-strijder Reda N. uit Leiden tot 4,5 jaar cel veroordeeld. Omdat hij al een tijd heeft vastgezeten, komt hij in juni op vrije voeten. Zijn Utrechtse reisgenoot Oussama A. blijft nog wel eventjes vastzitten. Hij krijgt zeven jaar cel in hoger beroep vanwege foto’s bij een gekruisigd lijk.

Dit kan echt alleen maar fout gaan. Binnenkort komt de Syriëganger en ISIS-strijder Reda N. vrij. Is hij een hervormd mens? Nee: volgens de reclassering geloofde Reda N. drie maanden geleden nog steeds in de Islamitische Staat en stond hij positief tegenover het plegen van aanslagen. Drie maanden later zou Reda N. “ten goede zijn veranderd” en heeft hij “zijn baard afgeschoren”, zegt De Telegraaf. Dit kun je toch niet serieus nemen:

“Reda N. zei ’sorry’ bij de laatste zitting. “Ik ben nu 26, het wordt wel tijd dat we aan onze toekomst kunnen bouwen. Ik hoop dat u ons kunt vergeven.””

En dus zal Reda N. vrij over de Leidse singels kunnen flaneren vanaf aanstaande zomer, ondanks zijn loyale medewerking aan de genocidale moordclub ISIS. Sterker nog: in juni dreigt er dus gewoon een terrorist vrij te komen, omdat het Nederlandse rechtssysteem totaal niet om weet te gaan met mafketels van dit kaliber.

Zelfs al zou deze terrorist niet op eigen houtje wat gaan proberen, dan zit de kans er dik in dat hij binnen de kortste keren weer contact legt met z’n andere vrijgekomen strijdmakkers en opnieuw een sharia-staatje op wil richten. Dit is namelijk wat zijn reisgenoot Oussama A., die nog een paar jaar moet brommen, in de periode rond 2014 zei:

“Hier trouwen, alles broer. Goeie leven. Strijden. Paradijs is sha allah.” Hij vertelde trots dat er ’zeventig landen tegen ons vechten’. ‘Maar is wel leuk man. 1. kogel paradijs. Of een raket. Hele snelle dood!’

Je kunt toch niet serieus denken dat dit soort gewetenloze criminelen ineens gerehabiliteerd zijn, alleen omdat ze zich vlak voor hun vrijlating een keer scheren en beginnen te gedragen? Kom nou toch…

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!