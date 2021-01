‘Lekker’ voor al die werkende Nederlanders met kinderen: ‘OMT adviseert de overheid om de basisscholen nóg langer dicht te houden’

Je zou maar -gedurende de coronacrisis- al die tijd hebben doorgewerkt en ook nog eens thuiszittende kinderen hebben. Voor sommigen is dat een onmogelijke opgave, omdat de dagbestedingen voor kinderen inmiddels overvol zitten en veel mensen hun kroost dus verplicht thuis moeten houden. Het Outbreak Management Team doet daar nog een schepje bovenop: ‘De basisscholen moeten voorlopig gesloten blijven’, is hun advies aan het demissionaire kabinet Rutte III.

Het Outbreak Management Team komt vandaag met de mededeling dat de basisscholen “best voorlopig dicht kunnen blijven”. Ze gaven dit advies aan Mark Rutte en Hugo de Jonge alsof er eigenlijk geen enkel vuiltje aan de lucht is. De werkelijkheid is anders: Er is voor werkende mensen met kinderen noodopvang voor kinderen. Daarbij gaat het vaak om mensen die bijvoorbeeld op onregelmatige tijden in de zorg werken, mensen die noodgedwongen thuis moeten werken en kinderen uit probleemgezinnen.

De realiteit is echter dat de opvang van kinderen vaak niet eens mogelijk is, omdat de weinige opvangen die er al zijn helemaal uitpuilen en in verband met de geldende strenge coronamaatregelen dus bijna tot geen extra opvang van kinderen meer kunnen aanbieden.

Volgens de NOS, die documenten in handen heeft waaruit blijkt dat het OMT het demissionaire kabinet Rutte III met klem heeft geadviseerd om de basisscholen voorlopig dicht te houden, heeft het allemaal te maken met de opkomst van “de zorgelijke ontwikkelingen” rond de Britse mutatievariant van het virus. Om die reden adviseerde het OMT eerder ook al om op korte termijn een avondklok in te stellen.

Het demissionaire kabinet Rutte III was in eerste instantie van plan om de scholen op 25 januari weer te openen, zodat hardwerkend Nederland weer wat meer lucht zou krijgen. Maar aangezien Rutte en De Jonge zo’n beetje elk advies van het OMT zonder al te veel te morren overnemen, is de verwachting eigenlijk dat de basisscholen nog wel even gesloten zullen blijven. Op z’n minst dus de aankomende vier weken, en mogelijk nog langer, als we OMT-lid Diederik Gommers mogen geloven.

Update:

Inmiddels weet de NOS te berichten dat Mark Rutte het advies -zoals verwacht- overneemt van het OMT. De basisscholen blijven dus ook na 25 januari voorlopig gesloten! Het is nu alleen nog even afwachten of en wanneer het demissionaire kabinet Rutte III de avondklok zal aankondigen, want ook dat is een nadrukkelijk OMT-advies dat Rutte en De Jonge likkebaardend over willen nemen.