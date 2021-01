Links magazine Newsweek: ‘Lockdowns hebben geen voordelen over vrijwillige maatregelen’

Het is ongelooflijk, maar het linkse magazine Newsweek heeft een artikel gepubliceerd over een nieuw rapport. De conclusies van dat rapport laten geen twijfel bestaan over het extra nut van lockdowns ten opzichte van “andere vrijwillige maatregelen”: die zijn er niet.

“Een evaluatie van COVID-19 beleidsmaatregelen uit de hele wereld concludeert dat verplichte lockdownbevelen vroeg in de pandemie waarschijnlijk niet meer significante voordelen hebben wat betreft de vertraging van de verspreiding van de ziekte dan andere vrijwillige maatregelen, zoals social distancing en minder reizen.” Dat bericht het linkse magazine Newsweek, een favoriet van de linkse boven-ons-gestelden in Amerika én de rest van de wereld.

“Het peer-reviewed onderzoek werd op 5 januari gepubliceerd in de European Journal of Clinical Investigation en analyseerde de groei van het aantal coronazaken in 10 landen vroeg in 2020,” gaat het artikel verder. “Het onderzoek vergelijkt zaken in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Iran, Italië, Nederland, Spanje in de Verenigde Staten — allemaal landen met verplichte lockdownmaatregelen en sluitingen van bedrijven — met Zuid-Korea en Zweden, waar de autoriteiten minder vergaande, vrijwillige maatregelen namen. Het doel van het onderzoek was analyseren of minder of meer stringente regels invloed hadden op individueel gedrag én op de verspreiding van het virus.”

“De onderzoekers gebruiken een wiskundig model om de landen met streng en minder strenge maatregelen met elkaar te vergelijken en concludeerde dat er ‘geen duidelijk, significant voordelig effect van [meer restrictieve maatregelen] was op de toename van het aantal zaken in een land’,” aldus het onderzoek zelf. “We stellen niet alle publieke gezondheidsinterventies ter discussie, of gecoördineerde communicaties over de epidemie,” gaat de onderzoekers verder, “maar we slaagden er niet in een bijkomend voordeel te vinden van verplichte bevelen om thuis te blijven en het sluiten van bedrijven.”

Natuurlijk waren er wat mits en maren, maar over het algemeen was het de onderzoekers duidelijk: lockdowns hebben geen significante positieve impact op de bestrijding van het coronavirus ten opzichte van zogenaamd ‘vrijwillige maatregelen’ als anderhalve meter afstand houden.

Opvallend genoeg zegt de aankomende president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ok al dat hij “niet van plan [is] de economie op slot te gooien. Ik ga het virus op slot zetten. Er is geen omstandigheid denkbaar waarin ik voorzie dat we een nationale lockdown nodig hebben. Dat zou contraproductief zijn.”

De onderzoekers denken daar dus net zo over. Nu moet dit nog doordringen tot de hoogste politieke regionen in ons land. Want waar Biden duidelijk maakt dat hij, net als de wetenschappers, niet gelooft dat lockdowns iets positiefs toevoegen aan de bestrijding van het virus, bereiden het OMT en het kabinet zich in Nederland voor op nóg strengere maatregelen. Dat zou, dat moge duidelijk zijn, een ramp zijn voor ons land.