Linkse academica Lieke Smits blijft ageren tegen Paul Cliteur: ‘Hij distantieert zich onvoldoende van racisme!’

Toen Paul Cliteur eind november onder vuur kwam van GeenStijl omdat hij zogenaamd niets had gedaan tegen ‘antisemitisme’ in zijn rechtenfaculteit sprong de linkse academica Lieke Smits er boven op. Ze ging meteen naar Twitter en schreef een tweet waarin ze haar “werkgever” Universiteit Leiden opriep zich te “distantieren” van Cliteur. Mede daarom kondigde rector Carel Stolker korte tijd later een grootschalig onderzoek aan.

“Voor degenen die om excuses roepen: ik heb nooit beweerd dat Cliteur antisemiet is,” aldus Smits gisteren op Twitter. “Ik vind dat hij zich onvoldoende distantieert van racistisch gedachtegoed in zijn nabije (politieke) omgeving. Het idee dat racisme onder [de vrijheid van meningsuiting] valt is schadelijk.” Vervolgens linkt ze naar één of ander online magazine van diezelfde universiteit.

“Ik hoop en verwacht dat mijn werkgever zich distantieert van (de ideeën van) Paul Cliteur,” aldus Smits toen. “Racisme mag geen gemeengoed zijn aan de universiteit, ook niet onder het mom van de vrijheid van meningsuiting.”

Dit is ongekend. Smits blijft volhouden dat er dus “racistische” of “antisemitische” opmerkingen zijn gemaakt, dat Cliteur daarvan op de hoogte was. Ze stelde zelfs dat racisme “gemeengoed” was aan de rechtenfaculteit waar Cliteur werkt. Dát is wat ze stelde… en ze lijkt dat ook nu nog vol te houden.

Maar wat zegt het onderzoek eigenlijk? Nou, laten we rector Carel Stolker even citeren:

“Commissie-Corstens: geen antisemitische uitlatingen in onze rechtenfaculteit.” Maar het rapport gaat nog verder: “En dus ook geen verwijt dat er met signalen niets is gedaan.”

Dit is honderd procent in tegenspraak met de aantijgingen van Smits. Die beweert immers dat racistische uitlatingen “gemeengoed” waren op de universiteit, door Cliteur. En, oh ja, ook dat Cliteur dergelijke uitspraken goedpraatte omdat ze onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Dat uit het onderzoek blijkt dat dit allemaal onzin is boeit mevrouw niks. Zij heeft namelijk een hekel aan Baudet en Cliteur, en dus moeten ze kapot. Ze zijn racistisch en antisemitisch omdat ze rechts zijn. Want rechts is fout, en antisemitisme en racisme zijn óók fout. 1+1=2.

Kan er even een onderzoekscommissie komen naar het wangedrag van deze quasi-intellectueel, en haar missie om andersdenkenden het zwijgen op te leggen?

