Lockdown zal nog wel even voortduren: ‘Aantal coronabesmettingen weer licht gestegen, dus Rutte en De Jonge kunnen dit gebruiken’

Coronacijfers. Bij De Dagelijkse Standaard zijn we daar tegenwoordig niet meer zo happig op, want we weten het inmiddels wel. Maar nu vandaag weer bleek dat het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames weer licht is gestegen, mogen we er van uitgaan dat Mark Rutte en Hugo de Jonge dit kunnen misbruiken gebruiken om de lockdown en alle bijbehorende maatregelen nog wel even voort te laten duren.

2021 begint dus minder fraai dan gehoopt, ondanks dat Ferd Grapperhaus ons onlangs nog enkele veren in onze bips stak omdat we ons zo goed hebben gedragen met Oud & Nieuw. Maar ja, daar komen Rutte en De Jonge dus weer om het hoekje kijken omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen na een afname weer licht begint te stijgen.

Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 45 gestegen tot 2.694, blijkt uit de meest recente cijfers (zaterdag) van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder nam het aantal coronapatiënten in de hospitalen nog af met 168.

Het aantal patiënten op de intensive cares is wel licht afgenomen: Dat zijn er 3 minder dan vrijdag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg dus wel: 248 patiënten erbij, dus de druk op de zorg blijft nog wel even stijgen.

Tweede Kamerlid Geert Wilders laat via Twitter weten dat we, als het gaat om vaccineren, de vlucht naar voren hebben gevonden. Wel blijft de PVV-leider erbij dat het vaccinatieproces altijd vrijwillig moet blijven: “Geen dwang, geen drang”, aldus Wilders.

Eindelijk! De vlucht naar voren. Anders had de Kamer het dinsdag afgedwongen. Code zwart dreigt dus er moeten nu vaccins beschikbaar komen voor zorgpersoneel! Uiteraard altijd vrijwillig: geen dwang, geen drang!#Corona #coronamaatregelen https://t.co/VTfjMvkZtX via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 2, 2021

Het kabinet is voorts van plan om zo’n 30.000 zorgmedewerkers als eerste vaccineren. Daarbij is het wel te hopen dat Rutte en De Jonge hun beloften nu wel waar kunnen maken. In het recente verleden ging dat namelijk niet echt van een leien dakje… Sterker nog: Nederland staat weer eens achterin de rij, want wij zijn het laatste land op Europese vaste grond dat zal beginnen met vaccineren.