Lockdowntirannie: geschifte Boris Johnson wil Britse pubs pas IN MEI weer openen

Je zou denken dat de Britse autoriteiten er vanwege Brexit alles aan doen om de economie een flinke boost te geven. Helaas, niets is minder waar. Volgens Britse kranten is premier Boris Johnson van plan de lockdown minstens tot 23 maart te verlengen. En pubs, die het hart vormen van het sociale leven in het Verenigde Koninkrijk, zouden ‒ mógelijk ‒ pas weer in mei open mogen.

Op 23 maart 2020 ging de eerste Engelse lockdown in. Nou, slecht nieuws, het lijkt erop dat deze nieuwe lockdown tot dan actief blijft. Dat berichten Britse media:

Brits were ordered to stay at home until mid-February when the emergency shutdown was launched.

But now Number 10 is said to be looking at March 23 – the year anniversary of the start of the first lockdown – as a more realistic date to end the lockdown, according to The Daily Mail… Boozers will be one of the last businesses to reopen, with ministers looking at the bank holiday on May 3 as a possible date.