Loeidomme complotgekkies nemen eerste vaccinontvanger Sanna Elkadiri onder vuur: ‘Ze is een actrice!’

Sanna Elkadiri ontving als eerste Nederlander het corronavaccin. Ze was nauwelijks geprikt of er ontstond al ophef. Er werd ‘toevalligerwijs’ de laatste dagen wel heel veel reclame voor haar gemaakt. Toetsenbordkrijgers menen nu dat ze ook onderdeel is van een vaccinatie-complot, en misschien zelfs wel een actrice is.



Vanochtend was het dan eindelijk zo ver. Nederland heeft als laatste Europese land eindelijk de aftrap gegeven aan het vaccinatieplan. Het continue geblunder van Hugo de Jonge kon voor een paar uurtjes worden vergeten, en de focus kon worden gelegd op de eerste personeelsleden van ziekenhuizen die de prik mochten krijgen.

Helaas zijn sommige mensen zo wantrouwend geworden tegen alles en iedereen die niet hun narratief volgt. Het gaat zelfs zo ver dat Elkadiri nu wordt gezien als onderdeel van een complot. Ene “Nikita29245867” behoort bij het slag mensen dat zo diep in een konijnenhol gevallen is dat ze het opmerkelijk vinden dat iemand die al zo lang in de zorg werkt, af en toe gebruikt wordt voor reclames over de zorg. Nee, ze zou zelfs een “actrice” zijn want dat stond op Facebook dus is het automatisch waar. Ook al is die pulp reeds verwijderd.

Maar het maakt niet uit: de bagger wordt door honderden complotdenkers achteloos geliked en geretweet. Zijn we zo ver gezakt dat iedereen die wel welwillend tegenover het vaccin staat direct een lading bagger kan verwachten van critici?

Laat Sanna Elkadiri lekker met rust! Ze zorgt juist voor een positieve impuls. De GGD kan op dit moment de stroom aan inkomende telefoontjes niet meer aan omdat het zorgpersoneel massaal inbelt om een afspraak te maken. De meeste mensen kunnen gelukkig niet wachten om die prik te krijgen!

De complotdenkers mogen terug de kelder van hun moeder in. Voordeel: daar kan je ook geen corona krijgen. Win-winsituatie!