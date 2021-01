LOL! Doorgedraaide overheid disciplineert ons tot goede monogame burgers. Want corona

De SGP kan haar hart ophalen: de Nederlandse overheid is dan êindelijk bewust bezig met het promoten van monogamie. Van trouw en loyaliteit in het huwelijk (of in ieder geval in een relatie). Jawel, je hóórt Kees van der Staaij bijna “amen!” roepen.

Sujet Shams heeft nog eens naar de richtlijnen, adviezen en regels gekeken die de overheid gemaakt heeft voor ons, domme burgers. Dit in verband met coronabestrijding, natuurlijk. En kijk, wat viel haar daarbij op? Jawel, de overheid gebruikt deze crisis om Nederlanders te doordringen van het belang van monogamie. Trouw zijn aan elkaar, loyaliteit. En als je niet bij elkaar in huis woont / getrouwd bent moet je eigenlijk ook gewoon geen seks hebben nu.

Yay, geen seks voor het huwelijk, zouden ze bij de SGP blij roepen.

Als je denkt alles te hebben gehad, krijg je dit: de overheid disciplineert ons tot monogame burgers. pic.twitter.com/uLxuXQWLQj — Sujet Shams (@SujetShams) January 22, 2021

Wie had gedacht dat de overheid dit soort dingen zou vertellen? Ooit? En dat allemaal vanwege een coronavirus. Niet vanwege ebola ofzo, of de Zwarte Dood. Maar vanwege corona. Oké, ja, het is een serieus virus, maar het is ook weer geen blinde massamoordenaar a la ebola.

Nou ja, traditionalisten zullen het wel prima vinden. De overheid neemt zowaar een positie in die cultureel conservatieven moralistisch en ethisch zouden noemen. Prima dus! Aldus Keessie en co.

En wat ik ervan vind? Nou ja, het is betutteling tot en met he?

