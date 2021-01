LOL! Geert Wilders zet extreemlinkse deugcabaretier Freek de Jonge op z’n plek: ‘Wereldvreemde hippie!’

Vandaag is het weer eens genieten op Twitter. Ja, dat is een vreselijk censurerende website maar gelukkig is er toch nog iets van goed nieuws: Geert Wilders is (nog) niet geband. Gelukkig maar, want als dat anders was hadden we deze fantastische tweet niet gezien waarin hij nepcabaretier Freek de Jonge uitmaakt voor een “wereldvreemde hippie.”

Dit is wat er gebeurde. Wilders zette een tweet online waarin hij twee belangrijke punten uit het PVV-programma samenvatte:

Geloof het of niet, maar dit was tegen het zere been van Freek de Jonge, de uitgerangeerde cabaretier die al een jaar of tien eerder zielig dan grappig is.

Zou de heer Wilders kunnen ophouden in zijn tweets voortdurend te reppen over 'ons' land, 'onze' mensen, 'onze' tradities ? Zodat als het straks uit de hand mocht lopen, duidelijk is dat ik niet tot 'zijn' mensen gerekend moet worden. pic.twitter.com/H98v7uI5Wm — freek de jonge (@freekjonge) January 12, 2021

“Zou de heer Wilders kunnen ophouden in zijn tweets voortdurend te reppen over ‘ons’ land, ‘onze’ mensen, ‘onze’ tradities?”, twitterde De Jonge als reactie: “Zodat als het straks uit de hand mocht lopen, duidelijk is dat ik niet tot ‘zijn’ mensen gerekend moet worden.”

De hilarische reactie van Wilders is kort maar krachtig: “Nee dat kan de heer Wilders niet. Wereldvreemde hippie.”

Nee dat kan de heer Wilders niet.

Wereldvreemde hippie. https://t.co/BcNevxKX9B — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 13, 2021

Zo, die zit! Steek die in je zak, Freek! Succes ermee!