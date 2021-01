LOL! Groenlinksig Amsterdam onderzoekt vervuilende biomassacentrale: ‘Huh, 8x meer uitstoot dan toegestaan?!’

In Amsterdam is er veel kritiek te horen over de biomassacentrale van Afval Energie Bedrijf Amsterdam. Na de storm van aanhoudende kritiek en vragen heeft de gemeente besloten de uitstootgegevens deels te gaan openbaren. Milieudeskundigen menen dat de biomassacentrale te veel schadelijke stoffen verspreidt en dat tal van normen worden overschreven. Lekker ‘duurzaam’ en ‘verantwoord’ dus, zo’n biomassacentrale.

Er is al langer veel kritiek te horen over biomassa als duurzame en groene energie-alternatief. Toch zijn doorgeslagen klimaatridders als GroenLinks en Frans Timmermans er heilig van overtuigd dat dit een goed alternatief is. Alleen worden ze niet altijd gesteund door milieudeskundigen.

Milieudeskundige Johan Vollenbroek kwam erachter dat de biomassacentrale van Amsterdam niet altijd binnen de lijntjes kleurt. Na het bestuderen van de meetgegevens ontdekte hij dat de uitstoot van ammoniak achtmaal hoger is dan wettelijk toegestaan. Deze hoge ammoniakuitstoot is enorm schadelijk voor de omliggende natuurgebieden. Ook andere vervuilende stoffen worden mogelijk te veel uitgestoten. Alleen is dit nog niet te zien in de cijfers van de biomassacentrale zelf omdat zij hun cijfers op een rooskleurige en creatieve manier invullen:

‘Er is op deellast gedraaid, dus niet op vollast. Hierdoor ontstaat een te rooskleurig beeld van de emissies’

Ook Partij voor de Dieren vertrouwt de cijfers van de centrale niet. Zij willen meer openheid rondom de gegevens en heeft meerdere malen kritische vragen gesteld in de Amsterdamse raad:

‘Het lijkt erop alsof ze een punt hebben gezocht waarbij ze net onder de norm vallen, in plaats van op vollast draaien en toegeven dat ze gewoon boven de norm zitten. Hoe kan dat? Ik denk dat de centrale gewoon te veel uitstoot om aan de vergunning te voldoen. En dat Amsterdam een hele dure kachel heeft gebouwd die niet aan mag.’

In een week waarin Amsterdam zich eerst al blameert met de plaatsing van windmolenparken waar de eigen achterban op tegen is blijkt dat Amsterdam mogelijk een ‘duurzame’ biomassacentrale in huis te hebben die hartstikke vervuilend is. Het schiet dus niet echt op met verantwoorde ‘groene’ alternatieven in Amsterdam.