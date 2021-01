Lol! Incapabele COVID-clown Hugo de Jonge woest op daadwerkelijk capabele Diederik Gommers: ‘Wat flik je me nou?!’

Vorige week zaten Diederik Gommers en Ernst Kuipers aan tafel bij Nieuwsuur, waar ze tot de verbazing van iedereen stevige kritiek uitten op het vacinatiebeleid van Hugo de Jonge. Volgens Xander van der Wulp is De Jonge niet te spreken over de aflevering, hij zou woest zijn. Tsja, experts kunnen niet eeuwig het amateuristische beleid blijven verdedigen.

Het kwam als een schok aan voor het team van De Jonge: de ‘aanval’ van Gommers en Kuipers. Tijdens Nieuwsuur kraakten zij het beleid van De Jonge af en eisten dat men zo snel mogelijk ziekenhuispersoneel gaat vaccineren. De Jonge had dit niet verwacht van de twee, en hoopte tot in de eeuwigheid uit de brand te worden geholpen door de enigen in deze hele coronacrisis die wél weten waar ze mee bezig zijn.

Volgens Van der Wulp was men bij De Jonges ministerie niet blij met de uitzending. Gommers wordt immers gezien als het gezicht van de frontlinie in deze crisis en als hij kritiek uit dan luistert men wel. De kritiek van Gommers en Kuipers werd breed omarmd door de samenleving en De Jonge moest wel overstag. Maar het ging niet van harte:

“‘Je bestelt geen vaccins via Nieuwsuur, dat doen we toch via ons overleg dat we gewoon hebben?’, klonk het. Je moet het echt zien als een wanhoopsdaad van deze twee artsen… dus was er bij De Jonge ook daarna nog wel enige irritatie van: wat flik je me nou?”

De Jonge was gekrenkt door het duo en wilde niet direct reageren op de boodschap. Als De Jonge nog diezelfde avond of de dag erna had gereageerd, en had toegegeven dat zijn beleid manco’s heeft, dan was dit een groot gezichtsverlies geweest.

“Hij had zoiets van: het is niet zo dat ik één, twee, drie jullie je zin ga geven.”

Uiteindelijk heeft De Jonge toch gesproken en schoorvoetend toegeven dat er misschien verkeerde beslissingen zijn genomen in het vaccinatiebeleid. De vriendschap tussen Gommers en De Jonge zal nu wel flink bekoeld zijn.

Het zal best. Dit land heeft behoefte aan capabele leiding, en Hugo de Jonge kan dit gewoonweg niet bieden. Terecht dus dat enkele hooggeplaatste zorgexperts dan beginnen met de minister voor de bus te gooien. Dit land redden is uiteindelijk tóch een stukje belangrijker dan het vege lijf van een afgeschreven CDA-lijsttrekker veiligstellen, nietwaar?