LOL! PvdA-leden komen met ‘SIGRID-KAAGMOTIE’: ‘Kaag moet ook ónze premierskandidaat zijn!’

Het is ronduit hilarisch: PvdA-leden hebben voor het PvdA-congres later deze maand een motie ingediend waarin het bestuur wordt opgeroepen om Sigrid Kaag (D66) officieel tot PvdA-premierskandidaat te benoemen. Want zij is een vrouw en Lodewijk Asscher is dat niet. Yay, leve het feminisme!

Op 14, 15 en 16 januari vindt het congres van de PvdA plaats. Het komt er dus al bijna aan. Lodewijk Asscher ligt als lijsttrekker vreselijk onder vuur vanwege de toeslagenaffaire, maar hij blijft gewoon aan — en wil dus premier worden als de PvdA er op magische wijze in slaagt de grootste te worden.

Maar wacht even! Er zijn PvdA-leden die héél ander plannen hebben. Zie deze motie, geschreven door leden die willen dat … de PvdA verklaart Sigrid Kaag te willen als premier van Nederland, “zelfs als de PvdA na de verkiezingen van maart 2021 de grootste partij is.”

“Constaterende dat wij warme voorstanders zijn van het idee nu eindelijk eens een vrouw naar voren te schuiven als er een minister-president moet worden aangesteld en dat wij de benoeming van Martin van Rijn in nota bene een kabinet van concurrerende partijen op zeer veel lof en waardering kon rekenen in de samenleving,” stelt de motie, “roept het partijbestuur de Tweede Kamerfractie op te verklaren dat Sigrid Kaag ook voor de PvdA de meest ideale kandidaat is voor het minister-presidentschap. Zelfs als de PvdA na de verkiezingen van maart 2021 de grootste partij is.”

Er zijn ook nog andere afwegingen, bijvoorbeeld dat kiezers zich afvragen of ze nou op Kaag moeten stemmen of op de PvdA, en dat de PvdA door haar te steunen als premier extra stemmen kan krijgen van Kaag-aanhangers. Maar de belangrijkste reden is, natuurlijk, dat Kaag een vrouw is. De woke-brigades hebben niet eens in de gaten hoe ongelooflijk discriminerend en beledigend dit is voor Kaag, maar goed, dat soort types staan er natuurlijk ook niet om bekend dat ze logisch kunnen nadenken.

Het zal niemand verbazen dat sommige D66’ers deze motie fantastisch vinden. De leider van de partij in Amsterdam, bijvoorbeeld:

De PvdA zoals we ze kennen: het landsbelang boven partijbelang. En dus vinden PvdA’ers in Kaag de ideale premierskandidaat pic.twitter.com/1R91tN1wrv — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) January 8, 2021

Hilarisch, niet alleen omdat we de PvdA natuurlijk helemaal niet zo kennen, maar ook omdat … de motie op onvoldoende steun kon rekenen en er dus niet eens over gestemd wordt.

Details, details.

Maar ja, het is natuurlijk wel enorm grappig dat er PvdA-leden zijn die zo’n motie wél steunen. STEUN KAAG WANT ZE IS EEN VROUW. YAY FEMINISME!

Volg mij op Parler.