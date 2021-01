LOLWUT! JA21 blijkt kleine zusje van VVD te zijn: vóór klimaatreligie, vóór coronagekte en vóór EU-leger

In gesprek met Dit Is De Dag zegt Annabel Nanninga van JudassenAlliantie21 — sorry, ik bedoel ‘JuisteAntwoord21’ — dat haar nieuwe partij écht geen “FVD maar dan zonder Thierry Baudet is.” Nou, dat klopt. Wat het dan wel is? Een VVD zonder Mark Rutte.

“Onze ideeën zijn gebaseerd op feiten, op realisme en wij willen er ook echt iets in bereiken,” zegt Nanninga desgevraagd waarmee ze impliceert dat de standpunten van FVD, waar zij zich jaren voor inzette, volgens haar niet gebaseerd zijn op feiten en realisme. Merkwaardig. Ze was immers maar wat trots en blij dat ze voor FVD in de Gemeenteraad van Amsterdam kon gaan zitten, en zelfs in de landelijke Senaat.

Hoe dan ook. Ze gaat verder: “Wij verlaten ons niet tot complottheorieën. We gaan geen wetenschappelijke strijd aan over klimaat of corona.”

Met andere woorden, Nanninga en Eerdmans accepteren het narratief van het linkse establishment: dat klimaatverandering echt is en veroorzaakt wordt door mensen, en dat het coronavirus Ebola 2.0. is en het halve continent kan wegvagen in een replay van de pest van weleer. Ze willen alleen met elkaar ‘in debat’ over de vraag of je heel harde maatregelen moet nemen om beide te bestrijden of net iets minder harde maatregelen.

Nou, nou, zo, zo, dat is wel even een belangrijke toevoeging aan de politiek hoor.

Dat is allemaal al erg genoeg, maar wacht! Ze doen er nóg een schepje bovenop. Want nu de voormalige Europese fractie van FVD zich heeft aangesloten bij JA21 voelen Rob Rooken en Derk Jan Eppink zich ook niet langer gebonden aan de EU-kritische houding van hun oude partij. Tot voor kort ‘vonden’ ze nog dat individuele lidstaten maatregelen moesten nemen om hun eigen grenzen te beschermen, maar opeens is het roer omgezet. Jawel, de ‘JA21’ers’ vinden opeens dat Frontex het allemaal moet oplossen. Meer, meer, meer middelen en bevoegdheden naar Frontex, aldus meneertje Rooken:

We cannot encourage and reward those who smuggle human beings or facilitate illegal immigration. We have to close the routes; plug the holes. The @EU_Commission & @EUCouncil must provide @Frontex the resources it needs to return illegal migrants 🗣️ECR MEP @rooken | #EPlenary pic.twitter.com/nU8zF8Kugi — ECR Group (@ecrgroup) January 19, 2021

Iedereen op rechts vindt dat illegale immigratie aangepakt moet worden, maar alleen eurofielen denken dat dit aan de EU is in plaats van aan lidstaten zelf… en alleen heel érge eurofielen willen vervolgens flink ‘investeren’ in Frontex, wat feitelijk neerkomt op een half Europees leger.

Het hoge woord is eruit: JA21 is inderdaad geen FVD light. Het is het lelijke, minder intelligente, jongere zusje van de VVD.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal… en steun De Dagelijkse Standaard met een kleine bijdrage via BackMe (een geweldig initiatief van Jan Roos).