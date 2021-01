Moppentapper Asscher na toeslagenaffaire-debacle: ‘Ik kan vertrouwen van burger in overheid herstellen’

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft echt de grootste plaat voor z’n kop van alle Haagse politici. Na het hele debacle rondom de toeslagenaffaire, waar hij bij betrokken was en van wegkeek, lijkt hij nog steeds zijn rol hierbij niet in te zien. Toch is hij van mening dat juist hij de meest geschikte kandidaat is om de verzorgingsstaat te repareren. Lodewijk, laat ons niet lachen.

Het is ongelooflijk wat voor een lef Asscher heeft. Het is voor heel Nederland duidelijk dat Asscher medeschuldig is aan het gerommel rondom de toeslagenaffaire. Uit interne documenten is al gebleken dat Asscher destijds als minister op de hoogte was van de schandalen.

Nu doet hij net of hij boter op zijn hoofd heeft. Hij legt de schuld bij de VVD, die ideologisch een wantrouwen zou hebben aan de verzorgingsstaat. Asscher probeert zichzelf neer te zetten als een ‘Vadertje Zorgstaat’. Maar trapt iemand hierin?

“Ik denk dat de ideologie van wantrouwen tegen iedereen die de verzorgingsstaat nodig heeft, ervoor heeft gezorgd dat de regelgeving zo strikt is geworden. Wat mij betreft is de VVD niet de partij om de verzorgingsstaat weer te repareren.”

Lachwekkend genoeg denkt Asscher dat de PvdA de enige partij is die instaat is om het vertrouwen in ons stelsel te repareren. Omdat de partij ‘werkende mensen die vermalen worden door de overheid’ vertegenwoordigt. Dit moet haast wel een grap zijn toch?

“Want ik heb de ervaring. Ik ben de enige oppositieleider die weet hoe het is om in een regering te zitten. En ik ben de enige oud-minister die vanuit de Kamer vier jaar volksvertegenwoordiger is geweest.”

Asscher laat zien compleet partijleider-onwaardig te zijn, en ik hoop dat er flink wat PvdA-leden tegen hem ageren bij het aankomende partijcongres. Want dit is gewoon huichelachtig gedrag van de PvdA-voorman.