FVD reageert op Trump-ban: ‘Ongekozen “woke” Big Tech-bedrijven! We moeten alternatieven hebben!’

“Het publieke debat speelt zich nu grotendeels op internet af. Daar moeten dezelfde spelregels gelden als in de publieke ruimte. Ongekozen ‘woke’ Big Tech-bedrijven mogen de spelregels van het debat niet bepalen,” aldus Forum voor Democratie in reactie op de walgelijke dictatoriale ingrepen van de Tech giganten die Trump en veel van zijn bondgenoten vannacht het zwijgen oplegden. “FVD wil censuur van niet-strafbare uitingen verbieden.” Daarnaast gaat de partij op Telegram, wat — hoopt FVD — een mogelijke alternatieve manier is om met de achterban te communiceren.

Forum voor Democratie is voorlopig de enige Nederlandse partij die de Twitter-ban (en Facebook- en Instagram-bans) van Donald Trump had veroordeelt, en het honderd procent opneemt voor de vrijheid van meningsuiting. In het zogenaamd “vrije” Nederland zou je verwachten dat álle partijen die mening delen, maar niets is minder waar. Het blijft waarschijnlijk bij één of twee clubs. De rest zal deze censuur fan-tas-tisch vinden, en zo snel mogelijk willen toepassen in eigen land.

Het publieke debat speelt zich nu grotendeels op internet af. Daar moeten dezelfde spelregels gelden als in de publieke ruimte. Ongekozen “woke” Big Tech-bedrijven mogen de spelregels van het debat niet bepalen. #FVD wil censuur van niet-strafbare uitingen verbieden. #TrumpBanned pic.twitter.com/hMT8wzy6a2 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 9, 2021

FVD-medewerker en kandidaat Kamerlid Samuel Jong voegt toe dat FVD alternatieve platformen daarnaast “ruim baan” wil geven. “Zo blijft het internet vrij en open!”

Net als zo vaak voorzag #FVD ook deze trieste ontwikkeling: censuur door het Big Tech-kartel. Wij willen een wet die socialmediaplatformen verbiedt censuur te plegen bij niet-strafbare uitingen. En alternatieve platformen krijgen ruim baan. Zo blijft het internet vrij en open! pic.twitter.com/LVnn1WY7OQ — Samuel Jong 🌞 (@samuelstwiets) January 9, 2021

Ook ziet FVD waar dit naartoe gaat: het begint met bans voor Trump en mensen die hem steunen in Amerika, maar uiteindelijk zal de hele rechtse beweging in de héle Westerse wereld eraan moeten geloven. Alles en iedereen dat niet “woke” wordt de komende tijd het zwijgen opgelegd. Politieke partijen gaan geband worden van sociale media, niet-politiekcorrecte websites worden overal afgegooid (van sociale media tot de zoekmachines).

Omdat FVD dat begrijpt probeert de partij razendsnel alternatieven te vinden of te ontwikkelen. De manier waarop dat nu gebeurd loopt via Telegram:

We moeten alvast anticiperen op andere manieren om te communiceren met elkaar: abonneer je daarom vandaag nog op ons TELEGRAM account om onze berichten ongefilterd te kunnen ontvangen: https://t.co/spzeg0sVM8 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 9, 2021

Ik ben natuurlijk lid geworden van het kanaal. Heel handig, want ze zijn al begonnen met communiceren. En dat zonder de inmenging van Big Tech.

Doe jezelf een plezier en houd op met het gebruiken van de grote sociale media als Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Stap vandaag nog over op alternatieven als Parler, Telegram, en Signal. En wat zoekmachines betreft, DuckDuckGo is een prima alternatief alsmede StartPage.

Tenslotte, YouTube is natuurlijk geen haar beter. Steve Bannons WarRoom is daar vannacht bijvoorbeeld van afgegooid (in wat nog meer bewijs is dat deze acties gecoördineerd werden door Big Tech). Twee goede alternatieven zijn Banned.Video en Rumble.

Natuurlijk gaan wij van De Dagelijkse Standaard ook aan de slag met die alternatieven. Daarover horen jullie later meer.

Voor nu: besef dat de digitale strijd waar mensen zoals ik al jaren voor waarschuwden vannacht officieel begonnen is. Big Tech wil onze vrijheid van meningsuiting nu definitief aan banden leggen. Waar je met een dictatoriale overheid jezelf juridisch kunt verdedigen heb je die optie niet wat Big Tech betreft. Als zij je de mond snoeren is het klaar, over en uit, afgelopen.

Saddle up, it’s going to be a bumpy ride. Deze strijd winnen we niet zomaar even. Het gaat nog heel veel erger worden — inclusief met hele websites die uit de lucht gehaald worden en/of die niet meer te vinden zijn via zoekmachines. We moeten iets doen en elkaar op andere manieren vinden. Maar: geef niet op! Als wij ons de mond niet láten snoeren winnen we uiteindelijk en krijgen we onze rechten ‘gewoon’ terug.