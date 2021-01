Ongelooflijk! Nieuwsuur zowaar positief over Israël: ‘Waarom kunnen ze daar wél snel vaccineren?’

In Nederland zijn er zo’n 200.000 mensen gevaccineerd tegen het nieuwe Chinese coronavaccin. Daarmee bungelen wij aan het Europese lijstje. Alleen totale faalstaat Bulgarije doet het nog (iets!) slechter. Een wanprestatie van formaat, natuurlijk. In Israël gaat het daarentegen ontzettend snel. Geen ander land vaccineert dagelijks zo’n groot deel van de eigen bevolking. We hebben het over tweehonderdduizend inentingen per dag. Er zijn nu vier vaccines gezet. In een land van negen miljoen inwoners. Over een dag, misschien twee, zijn ze dus al op de helft.

Het is een prestatie van formaat. Wij schreven daar eerder dan ook al over. Maar wacht! Wij zijn niet de enigen die is opgevallen dat ze in Israël blijkbaar iets wél kunnen wat wij niet kunnen in onze bananenmonarchie. Want NPO-programma Nieuwsuur heeft er gisteravond zowaar een 10-minuten durend item aan besteed. Ongelooflijk!

Hoe komt het toch, dat Israël zoveel sneller vaccineert? Nou, weet de NPO, ze hebben er even naar gekeken en wat blijkt? Ze maken er daar gewoon serieus werk van! Ja, echt waar.

Zo gaat het vaccineren in Israël 24 uur per dag door. Er wordt dus de hele tijd — letterlijk — ingeënt. Vergelijk dit met Nederland waar de inentingen elke ochtend om 08:00 uur beginnen en ’s middags om 17:00 uur stoppen. Je zou erom lachen als het niet zo verschrikkelijk zielig was.

Door deze snelle manier van werken zijn in Israël ondertussen jongeren al aan de beurt om een vaccin te krijgen.

Hoe doen ze dat? Nou, zegt Nieuwsuur, premier Benjamin Netanyahu speelt een belangrijke rol. Hij werkt keihard om zijn hele land voor eind maart gevaccineerd te krijgen. Natuurlijk worden er daar meteen wat verdachtmakingen bij gebruikt. Zo zou hij het doen vanwege zijn “politieke toekomst.” Het vaccinatieprogramma kan zijn “reddingsboei” zijn. Hij zou het lastig hebben vanwege een corruptiezaak tegen hem, en wat dies meer zij.

Het zal wel. Feit is dat Netanyahu de eerste Israëliër was die, publiekelijk, het vaccin ingespoten kreeg. En sindsdien blijft hij hard van hot naar her rennen om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Zelfs Nieuwsuur moet dat toegeven.

Maar hoe kan dat nou? Nu, legt Nieuwsuur uit, hier komt de verklaring:

1. Allereerst is er het Israëlische zorgysteem. “Dat is daar goed georganiseerd.” Dit in tegenstelling tot Nederland. Inwoners van 18 jaar en ouder zijn aangesloten bij één van de 4 ziekenfondsen. Iedereen heeft een elektronisch patiëntendossier. Het is iedereen duidelijk waar ze moeten zijn, alles wordt superstrak en snel geregeld. Je moet op dit tijdstip op die lokatie komen. En dat is het dan.

2. “Israël is gewend om te dealen met crisis. Het is zo’n beetje de core business van dit land. En dat zie je ook bij de bestrijding van corona.” Jawel, “al sinds de zomer liggen draaiboeken klaar” voor het vaccineren.

Draaiboeken? Voor het vaccineren?

3. En dan de laatste reden. En bij deze moet je niet schrikken. Want het blijkt dat Israël op eigen houtje effectief heeft onderhandeld met Pfizer. Niet alleen betalen de Israëliers ongeveer het dubbele dat andere landen betalen per dosis… maar er staat in het contract ook dat Israël data van de mensen die gevaccineerd worden met Pfizer deelt. Dat bedrijf krijgt dan dus informatie in handen over bijwerkingen.

Dus: er is een goed georganiseerd zorgsysteem, Israël had al maandenlang een draaiboek klaarliggen voor het vaccinproject, én het land heeft zelf een slim contract onderhandeld met leverancier Pfizer.