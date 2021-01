Hé Hugo de Jonge, zo kan het ook: 80% 60-plussers Israël gevaccineerd en meteen effect op besmettingscijfers

In Israël gaat het bijzonder voorspoedig met het vaccinproject. 80 procent van de Israëlische 60-plussers hebben inmiddels al twee doses gekregen. Het resultaat mag er zijn: kwetsbare ouderen lijken meteen al minder prominent vertegenwoordigd te zijn in de subgroep ‘ernstig zieken.’ Hugo de Jonge en Mark Rutte kunnen hier het één en ander van leren.

In Nederland gaat het vaccinatieproject met horten en stoten. Nou ja, vooral met horten, eigenlijk. En stoten vooral tegen het eigen hoofd. Op zijn best kun je zeggen dat het kabinet wel wil, maar niet kán omdat het geplaagd wordt door ongekende incompetentie. Het is zo erg, dat zelfs prominente virologen hun kritiek nu publiekelijk uiten en aangeven dat ze helemaal geen “strategie” meer kunnen ontwaren in het vaccinatiebeleid van het kabinet.

In Israël gaat het daarentegen heel anders. Daar heeft een meerderheid van de 60-plussers al een tweede dosis gehad. En wat blijkt? Dit lijkt al meteen impact te hebben op het besmettingscijfers van de ‘critically ill‘ (ernstig zieke) patiënten. Aldus Maurice de Hond:

In Israël heeft de meerderheid van de 60plussers al een tweede vaccinatie tegen #Covid19 gekregen. Dit zijn de eerste indicaties van het effect ervan:https://t.co/dzEgIov5AK pic.twitter.com/aFX0KMVVyi — Maurice de Hond (@mauricedehond) January 25, 2021

Het is volgens De Hond te vroeg om er echt al harde conclusies aan te verbinden, maar het heeft er alle schijn van dat het vaccin de pandemie kan beëindigen: “Terwijl de hele groep ernstig zieke patiënten deze week met 6% is gestegen, blijkt dat bij de groep onder de 60 jaar 16% te zijn en boven de 60 jaar 3% te zijn. Van die laatste groep is dus 80% gevaccineerd en een deel ook al voor de tweede keer… Bij de uitsplitsing naar leeftijd boven de 60 jaar, zien we per saldo een daling van 8% bij de groep tussen 60 en 80 jaar en een stijging van 3% bij de groep boven de 80 jaar.”

Kunnen we al honderd procent zeker zeggen dat het in Israël nu wel even goed komt? Nee. Maar het lijkt wel degelijk de goede kant op te gaan. Zoals De Hond uitlegt, als het werkelijke percentage van 60-plussers in deze grafiek onder de 70% daalt is Israël op een punt gekomen waar ze echt opgelucht kunnen ademhalen. Ja, als ze zo doorgaan zullen ze daar waarschijnlijk heel snel zijn. Die hoop moeten we nu wel durven uitspreken.

En Nederland? Dat kwakkelt maar door. Met een tempo waarop we in de zomer van 2025 eens een keertje klaar zijn met vaccineren. Met dank aan Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!