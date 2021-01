Doorgeslagen Erik van Muiswinkel wijst de schuldigen aan van rellen: ‘Boeren, FVD, Urkers, Telegraaf!’

Komediant Erik van Muiswinkel weet wel wie er verantwoordelijk zijn voor de walgelijke, wanstaltige, criminele avondklokrellen gisteravond: eigenlijk gewoon iedereen aan wie hij een hekel heeft. “Farmers Defence Force, Urkers, hooligans, FVD-fascisten” en natuurlijk alle andere “rechtse” types die hij zich maar kan bedenken. Want zij hebben kritiek geuit op de avondklok én de lockdown. Daarom zijn ze schuldig, en niet zo’n beetje ook!

Toen het vannacht en gisteravond helemaal misging in een aantal grote steden was het al helder hoe links Twitterend Nederland hierop zou reageren. Hoewel de rellers werkelijk een dwarsdoorsnede van de samenleving waren (met blanke tokkies én kansenparels met bontkraagjes in de voorhoede) zouden zij natuurlijk keihard achter alles aangaan dat ook maar enigszins rechts is. Kritiek op de avondklok? Hooligan! Niet eens met de lockdown? Reller! Niets positiefs zien in het wanbeleid van Rutte III? Opruier!

Kom er dus maar in, establishmentkomiek Erik van Muiswinkel:

Farmer Defence Forcers, Urkers, hooligans, FvD-fascisten en andere rechtse ‘vrijheidsstrijders’ wanen zich serieus helden, en voelen zich domweg dagelijks gesterkt door hun chief whips in parlement, @telegraaf , bij #WNL, en hun rioolbubbels in de socials. Dit gaat niet meer weg. — Erik van Muiswinkel (@erikvmuiswinkel) January 24, 2021

“Farmer Defence Forcers, Urkers, hooligans, FvD-fascisten en andere rechtse ‘vrijheidsstrijders’ wanen zich serieus helden,” aldus Van Muiswinkel op open riool Twitter, “en voelen zich domweg dagelijks gesterkt door hun chief whips in parlement, Telegraaf, bij WNL, en hun rioolbubbels in de socials. Dit gaat niet meer weg.”

Natuurlijk is dit een enorm domme uitspraak. Ten eerste vergeet Van Muiswinkel ‘per ongeluk’ dat, hoewel een deel van de hooligans inderdaad uit blanke tokkies bestond, een ander deel overduidelijk van allochtone afkomst was. Zie de plundering van winkels in Eindhoven en de rellen in de Haagse Schilderswijk. Wie moeten we dáár de schuld van geven? BIJ1, die de politie steevast wegzet als een stel racisten pur sang?

Maar ten tweede ‒ en dit is eigenlijk veel belangrijker omdat de afkomst van de rellers er niet toe doet, maar hun gedrag ‒ is het volstrekt belachelijk dat hij de “schuld” voor de rellen in de schoenen schuift van mensen die daar werkelijk niets mee te maken hebben. Forum voor Democratie heeft het geweld veroordeeld. De PVV ook. Boeren die boos zijn over de zogenaamde “stikfstofcrisis” hadden er niets mee te maken, en wat de Telegraaf en WNL hebben misdaan is mij écht een raadsel. Die zijn immers behoorlijk pro-Rutte. Als zelfs zij het moeten ontgelden wordt het wel heel stalinistisch in ons land.

Wat Van Muiswinkel doet is pure waanzin. Hij geeft gewoon iedereen aan wie hij een hekel heeft de schuld van de rellen… behalve de rellers zelf. Wat een idioterie! Juist nu zouden we allemaal om kalmte moeten manen; mensen moeten oproepen het hoofd koel te houden en bij onenigheid hun mening vreedzaam en rustig te uiten.

Maar nee. NPO-cabaretier Van Muiswinkel gooit gewoon nog even wat olie op het vuur. Als gezegd: pure waanzin.

