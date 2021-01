Relschoppers zijn geen “betogers” maar plunderende hooligans die alles voor iedereen verpesten

De vernielingen die vannacht in enkele grote steden aangericht zijn, zijn een schande. In Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en zelfs in Venlo gingen zotten de straat op. Ze mis- en gebruikten de onrust over de avondklok om een ongelooflijk potje te rellen. Maar vergis je niet: dit soort wangedrag heeft niets te maken met “het recht om te demonstreren.” Dit zijn puur misdadige praktijken en moeten bestraft worden.

In Eindhoven begonnen gisteravond de gewelddadige onlusten vrijwel zeker met blanke tokkies die zich daar als een stel walgelijke figuren gedroegen. Ze kaapten een “betoging” tegen de avondklok, en begonnen met stenen én vuurwerk naar de politie te gooien. Zoals bekend was het wanstaltige, racistische Pegida betrokken bij de demonstratie in Eindhoven. Het was abominabel, beestachtig gedrag… en het was nog maar het begin.

Anti-lockdown protest today in Dutch city of Eindhoven turns violent. This being the Netherlands the barricades consist, naturally, of bicycles.pic.twitter.com/RcNNTiYB6G — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) January 24, 2021

Want er werden zelfs winkels geplunderd. Op de video hieronder werd deze kraak uitgevoerd door een stel kansenparels die hun kans schoon zagen:

In Enschede gingen de relschoppers zelf naar een ziekenhuis wat ze vervolgens aanvielen. Ja, echt waar. Een ziekenhuis aangvallen. Hoe haal je het in je botte harses? En ja, alweer: dit bewijst dat deze hooligans helemaal niet bezig waren met “hun onvrede kenbaar maken over de avondklok.” Ja, misschien dat ze door alle beperkingen steeds gefrustreerder waren geworden, maar voor hen was dit eerst en vooral een mogelijkheid om zoveel mogelijk schade te veroorzaken en zoveel mogelijk te vernielen. Het was wangedrag van de bovenste orde.

Zelfs ons ziekenhuis…ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Heel triest. #enschede #relschoppers pic.twitter.com/onvSVym7ym — Rachel Denneboom (@racheldenneboom) January 24, 2021

Wangedrag. Totaal onacceptabel. Walgelijk om te zien.

Maar wacht, het kan nog erger. Zie hier hoe een stel randdebielen losgaan in de Haagse Schilderswijk:

Vreselijk! Waar deze gewetenloze vandalist op inslaat is de woon- en werklocatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Het Karmijn. Hoop dat deze gevoelloze relschoppers worden opgepakt en bestraft #schilderswijk #denhaag @GDMDenHaag pic.twitter.com/yOy3yxrXQV — Janice Roopram (@JaniceRoopram) January 24, 2021

Dit is ongelooflijk. Maar je ziet ook aan de beelden ‒ overal, in heel Nederland ‒ dat de rellers geen 50-jarige Henk en Ingrid waren, of de 50-jarige Mo en Fatima om even een ander voorbeeld te noemen. Het waren stuk voor stuk jonge, mannelijke hooligans ‒ van elke soort, kleur, en achtergrond. Wat nog eens onderstreept dat ze er bewust op uit waren te rellen, én dat het hier dus niet om ‘normaal vreedzame betogers’ ging die opeens doorsloegen, maar om half-professionele raddraaiers.

Het moge duidelijk zijn: iedereen in Nederland, van links tot rechts, van autochtoon tot allochtoon, man of vrouw, moet dit wangedrag veroordelen én de plunderaars duidelijk maken dat dit niet geaccepteerd wordt.

Oh, en dan nog iets: dit soort wangedrag zorgt er uiteindelijk natuurlijk voor dat de overheid straks álle demonstraties tegen het coronawanbeleid gaat verbieden, en er meteen hard op laat inslaan als mensen tóch denken de straat op te kunnen gaan om hun ongenoegen wél op vreedzame wijze te uiten. De rellers gedroegen zich dus als een stel hooligans én zorgen er straks ook nog eens voor dat vreedzame demonstraties niet meer kunnen. Dubbel schande!

