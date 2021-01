Open grenzen-populist Jesse Klaver grijpt zijn kans nu kabinet is gevallen: ‘Haal 500 kinderen uit Moria!’

GroenLinks-leider Jesse Klaver ziet een nieuwe kans om weer de populist te kunnen uithangen. Hij zegt: “Nu de verschillende partijen niet meer vastzitten aan een regeerakkoord willen we een sociale meerderheid vinden om wél vijfhonderd kinderen van Moria naar Nederland te halen.” Wat Nederland vervolgens met die vijfhonderd extra kinderen aanmoet dat zien we dan wel weer!

De brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria was natuurlijk verschrikkelijk, ook al was het door vluchtelingen zelf aangestoken. Nederland liep direct weer voorop om dingen te blèren over mensenrechten en internationale verdragen, dus moesten er weer vluchtelingen worden opgevangen, ook in ons land.

Nu blijkt dat niet helemaal goed van de grond te zijn gekomen, of eigenlijk: helemaal niet. We zouden honderd van “de meest kwetsbare slachtoffers van deze ramp” hiernaartoe halen en dat is niet gebeurd. Op zich niet zo gek, want we krijgen nog steeds iets van vier- à vijfhonderd asielzoekers per dag via andere kanalen binnen. Daar hebben we al geen plek voor, want we komen nu al iets van 23.000 woningen tekort en Jeugdzorg heeft z’n handen ook al vol.

Nu de verschillende partijen niet meer vastzitten aan een regeerakkoord willen een sociale meerderheid vinden om wél 500 kinderen van Moria naar Nederland te halen. Wij hebben een debat aangevraagd. Laten we samenwerken en deze kinderen uit die verschrikkelijke situatie redden. — Jesse Klaver (@jesseklaver) January 18, 2021

Jesse Klaver maakt dat allemaal geen ene donder uit. Hij wil gewoon vijfhonderd kinderen hierheen halen en hoopt dan dat die kinderen hem later op hun blote knietjes zullen bedanken. De realiteit is echter dat die kinderen in een azc terechtkomen of bij een of andere noodopvang voor de deur worden gezet.

Psychische hulp nodig vanwege je (oorlogs-)trauma? Zes maanden wachttijd. Wil je naar school? Eerst de Nederlandse taal leren. Ga in de tussentijd maar met contact maken met loverboys, slachtoffers van loverboys, drugsdealertjes en al het andere gespuis dat bij Jeugdzorg z’n laatste kans heeft gekregen. Dat komt vast goed!

Jesse Klaver zou eerst eens moeten kijken naar de capaciteit die Nederland op dit moment heeft voor getraumatiseerde kinderen en asielzoekers in het algemeen. Hartstikke leuk dat hij wil laten zien dat z’n intenties goed zijn, maar de uitkomsten van zijn plan zullen desastreus zijn. Zowel voor die kinderen zelf als de maatschappij als geheel.

We moeten dus Jesse Klaver zeggen: zorg eerst maar eens voor een degelijke opvang (met toekomstperspectief!) voor dit soort kinderen, dan praten we daarna wel over hoeveel we er hierheen kunnen halen. En laat je populistische plannetjes gewoon lekker varen, man.