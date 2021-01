Sander Schimmelpenninck eist dat vrouwen aan het werk gaan: ‘Vrouwenquotum invoeren. Dwang is nodig!’

Sander Schimmelpenninck vindt het totaal onacceptabel dat er nog altijd vrouwen zijn die ervoor kiezen om voor de kinderen te zorgen. Zij moeten, vindt hij, aan het werk. En als ze dat niet goedschiks doen, dan maar kwaadschiks.

Graaf Schimmelpenninck — die tegenwoordig vooral bekendstaat als een hypocriete hater van alles dat ook maar een beetje rechts is — heeft een nieuwe hobby: vrouwen vertellen ze hun leven moeten leiden. Bij het radioprogramma Dit Is De Dag, van de NPO, liet hij namelijk weten dat vrouwen gedwongen moeten worden aan het werk te gaan. Als de keuze aan henzelf wordt overgelaten blijven te veel vrouwen namelijk thuis. En dat kan écht niet. Werken zul je, slaaf!

“Ik heb geleerd dat een zekere dwang nodig is” om net zoveel vrouwen aan het werk te krijgen als mannen, aldus Schimmelpenninck. “In Zweden hebben ze ook heel lang met een zekere vrijblijvendheid al die progressieve regeling ingevoerd, van kinderverlof tot kinderopvang enzo. Alleen ze kwamen erachter dat als je het gezin, mannen en vrouwen, de vrijheid geeft om dat zelf maar uit te maken dat dan, als puntje bij paaltje komt, toch weer vrouwen die zorg op zich nemen.” Daarom moeten mannen verplicht in Zweden drie maanden verlof nemen als hun kind geboren wordt.

“Je merkt dat dat soort zetjes gewoon nodig zijn,” ging Schimmelpenninck verder, “om tot een gelijkere verdeling te komen. Dus ik ben, ik was daar vroeger niet zo voor. Ik denk dat niemand écht heel erg vóór een vrouwenquotum kan zijn want het voelt toch als een soort van vervelende ingreep, en we zouden allemaal willen dat het niet nodig was. Maar we moeten concluderen dat het wél nodig is.”

.Sander Schimmelpenninck is langzaam voorstander geworden van een #vrouwenquotum. "Een zekere dwang is nodig. Als je het gezin, mannen en vrouwen, de vrijheid geeft om het zelf maar uit te maken, dat tóch de vrouwen de zorg op zich nemen. Een soort 'zetje' is nodig. #DIDD pic.twitter.com/OPvQhZW235 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 29, 2021

Kortom, meneer de graaf, meneer de gouden paplepel, gaat burgervrouwen (en -mannen) wel even vertellen wie er voor de kids moet zorgen en hoeveel uur, en wie aan het werk moet gaan… en hoeveel uur. Als vrouwen liever (meer) thuisblijven omdat ze daar voldoening in vinden, jammer dan! Mannelijke boven-ons-gestelden als Schimmelpenninck vinden dat niet goed en ‘duwen’ die vrouwen wel even aan het werk.

Het patriarchaat waar echte feministen zich altijd tegen verzet hebben is terug van weggeweest. Met dank aan graaf Schimmelpenninck!

