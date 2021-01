Pedante Sander Schimmelpenninck heeft een hekel aan Nederland: ‘Vervelend, klein, dom landje!’

Oikofoob Sander Schimmelpennick heeft het helemaal gehad met Nederland nadat heel Nederland hem heeft uitgekotst. De afgelopen weken vertoefde hij in het buitenland nadat er een rel was ontstaan omdat hij enkele smerige uitspraken had gedaan. Nu is hij zo hard op zijn teentjes getrapt dat hij genoeg heeft van het kleine, domme Nederland.

In zijn eigen podcast haalt de immer hypocriete Schimmelpenninck uit naar Nederland. Hij “heeft afstand genomen van zijn vaderland”. Hij kan de kleingeestigheid in dit land niet langer vertoeven. Dus hang de vlag maar uit want we zijn dus eindelijk af van Schimmelpenninck! Hij is namelijk Nederlandmoe:

“Ik heb het afgelopen jaar en ik voel dat eigenlijk nu ook heel sterk, en het klinkt een beetje dom, maar op een gegeven moment vind je Nederland echt een beetje een vervelend, klein, dom landje.”

De reden? Hij is het domme mediawereldje van Nederland zat. Het wereldje waar hij tot voor kort ook deel van uitmaakte totdat hij om onduidelijke redenen vertrok bij zowel Quote en WNL.

” Het hangt ook wel een beetje samen met de mediawereld en de wereld waar ik in zit, want die is gewoon heel klein en een beetje dommig, maar ik proef het ook wel bij collega’s die ik leuk vind. Ik zeg het type Joris Luyendijk en Thomas Erdbrink. Die hebben dat ook heel sterk.”

Dat Schimmelpenninck eruit is gevlogen bij WNL ligt nog gevoelig voor de arme jongen. Hij ziet zijn tijd bij Op1 dan ook als afschuwelijke periode en praat nogal laatdunkend over het programma (“kut-Op1”).

“Ik wil minder vliegen, maar daar langer zijn. Ik moest vorig jaar natuurlijk de hele tijd op en neer om naar dat stomme kut-Op1 te gaan. Ik moet gewoon zorgen dat ik dit jaar echt meer in het buitenland ben. Daar komt het op neer.”

Nederland zal hem in ieder geval niet zo snel missen.