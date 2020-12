Uit WNL getrapte Sander Schimmelpenninck is racistische uitvreter: ‘De zwartste Congolees die je ooit gezien hebt’

In 2021 zal Sander Schimmelpenninck het tv-programma Dragons’ Den niet presenteren. Hij wordt vervangen door Jort Kelder. Maar waarom? Nou, blijkbaar had meneer de graaf/baron/weet-ik-het enkele bijzonder racistische opmerkingen gemaakt over een gekleurde medemens. Dat werd hem niet in dank afgenomen bij WNL… en dus was het einde oefening voor hem.

Het nieuws over Schimmelpennincks uitspraken wordt bericht door Yves Gijrath en Erik de Vlieger. Zij spraken erover in de nieuwste aflevering van hun podcast.

Albert Verlinde van Shownieuws heeft meer onderzoek gedaan. Die legt uit (aldus de Mediacourant): “Er is een diner geweest voor de mensen van Dragons’ Den bij die [Michel Perridon, copresentator van Dragons’ Den, red.] thuis. Wat Sander vervolgens gedaan heeft is dat hij daar in De Zelfspodcast dingen over heeft gezegd die niet echt leuk en vriendelijk waren naar de gastheer van dat moment. Hij heeft wat gezegd over de inrichting en het personeel.”

Vervolgens is die ‘Zelfpodcast’ offline gehaald. “En de boodschap was eigenlijk: ‘We praten er niet meer over.’ Maar die Perridon heeft wel gezegd: ‘Wat mij betreft kom je er niet meer in.’ Toen is hij aan de kant gezet,” aldus Verlinde. “WNL zegt: ‘Nee, hij is niet aan de kant gezet, maar hij is geen publieke-omroepgezicht meer nu.’ Ja, je kunt er altijd een verhaal omheen verzinnen.”

Maar wat heeft hij nou gezegd?

Nou, tijdens het diner was er blijkbaar een zwarte ober aan het werk. Schimmelpenninck: “Mario, de zwartste Congolees die je ooit gezien hebt.” Vervolgens deed hij voor de goede orde, aldus Jan Dijkgraaf, ook diens accent nog even na.

Het wordt echter nog erger, want de echte naam van de ober was niet Mario, maar Coen. Hij heeft geen accent, maar spreekt accentloos Nederlands. ABN. En hij komt niet uit Congo, maar uit Rwanda. Maar dat maakt niets uit voor meneer Schimmelpenninck: de ober was namelijk zwart, en dat betekent dat hij tot op het bot beledigd mocht worden.

Weet je wat nou zo raar is? Deze man stond op de barricaden toen Annabel Nanninga en Joost Eerdmans beweerden dat Thierry Baudet enkele “antisemitische” opmerkingen had gemaakt tijdens een diner. Verschrikkelijk was het allemaal. Maar wacht! Het was Schimmelpenninck zélf die allerlei racistische opmerkingen maakte over een diner omdat er toevallig een zwarte ober werkte.

Oh ja, iedereen en alles dat ook maar een beetje traditioneel rechts is, is racistisch tot op het bot. Aldus deze hypocriete ‘graaf.’ Maar wat blijkt? Meneer is zelf de grootste racist van allemaal.

Wat een zielig, sneu, hatelijk, walgelijk, ziek menneke is het toch. En wat zou het een zegen zijn voor de Nederlandse tv als deze tuigpodcaster voor eens en altijd van de beeldbuis verdwijnt.