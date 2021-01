Peilingen! Kiezers eisen massaal dat toeslagenaffaire-wegkijkers Asscher en Wiebes opstappen

Bij een nieuwe peiling van I&O Research blijkt dat bijna driekwart (72%) van de respondenten vinden dat er consequenties moeten komen naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Vooral de (oud) bewindslieden Wiebes en Asscher kunnen op weinig respect rekenen van de respondenten.

Driekwart van de respondenten is van mening dat er consequenties moeten volgen maar veel respondenten vinden het kabinet laten vallen een te grote stap in deze tijd. Maar 8% is van mening dat het kabinet moet opstappen, enkele respondenten geven aan dat zij opstappen geen verstandige consequentie vinden omdat we nog steeds in een crisis zitten:

“Beleid dat dit heeft kunnen veroorzaken aanpakken. Mensen volgen regels en daardoor worden de fouten gemaakt. Aftreden is mogelijk nuttig, maar niet in een coronacrisis.”

Maar wat vindt men dat wel een gepaste consequentie? Het opstappen van zowel PvdA-leider Lodewijk Asscher (26%) als minister Eric Wiebes (25%)) wordt vaak geopperd.

Dat is begrijpelijk. Ondanks het mediaoffensief van brekebeen Asscher kan hij rekenen op weinig sympathie. Voor veel mensen blijft zijn aantreden als lijsttrekker voor de PvdA ongeloofwaardig. Als minister wist Asscher dondersgoed van de misselijkmakende praktijken bij de belastingdienst af. Hij heeft toen niet ingegrepen en het is dan ook meer dan terecht dat zelfs zijn eigen achterban klaar met hem is.

De vraag is dan ook hoe lang de positie van de blunderende Asscher nog houdbaar is. Wiebes heeft de mazzel dat hij maar een ‘VVD-minister’ is. Hij is niet het gezicht van de partij, in tegenstelling tot Asscher. Met Asscher aan het roer is echter één ding zeker: zijn stuntelende PvdA mag blij zijn met 10 zetels.