Peilingen: Toeslagenaffaire-wegkijker Asscher kost PvdA zetel – JA21 blijft maar groeien

De nieuwe peiling van Maurice de Hond laat goed zien dat de positie van Asscher steeds meer onder druk komt te staan. Sinds we weten dat Asscher wel degelijk kennis had van de gang van zaken verliest de partij iedere week een zetel. Ondertussen blijft JA21 van Joost Eerdmans gestaag groeien, deze week komt de aspirant-Kamerpartij op drie zetels uit.

Asschers positie ligt al een tijdje onder vuur binnen de partij. Maar tot ieders verbazing kondigde hij aan gewoon lijsttrekker te blijven. Niet ieder PvdA-lid was hier even blij mee. Er werd een motie van wantrouwen tegen hem ingediend die genoeg steun ontving van de PvdA-leden. Deze motie gaat nu besproken worden bij het PvdA-congres.

De afgelopen maand is de PvdA van 13 zetels naar 11 zetels gedaald. Men kan zich terecht afvragen of de daling blijft aanhouden zolang Lodewijk Asscher lijsttrekker blijft. Zijn geloofwaardigheid is compleet verdwenen, voor de partij zou het beter zijn hem te lozen.

Ondertussen blijft de nieuwe partij van Joost Eerdmans groeien in de peilingen. Ditmaal wel ten koste van de partij van Richard de Mos. Code Oranje zakt naar nul terwijl JA21 op drie zetels komt.

Met de continue groei van JA21 in de peilingen, en de groei van media-aandacht voor de partij, lijkt het steeds aannemelijker dat ze in maart daadwerkelijk de Tweede Kamer kunnen binnenkomen. Wat betekent dat Nederland weer een rechtse partij rijker is in het parlement.