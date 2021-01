Persoonsalarmering voor professionals is populairder dan ooit

Veel professionals worden tijdens hun werk geconfronteerd met agressie en geweld. Vaak is zo’n situatie te beheersen door de-escalatie technieken toe te passen. Maar soms is de agressor niet meer tot rede vatbaar en mond de agressie uit in ernstige bedreiging of fysiek geweld. Op het moment dat de persoonlijke veiligheid in het geding komt is het belangrijk dat er snel hulp kan worden ingeroepen. Omdat het gebruik van een telefoon daarbij niet altijd handig is – de agressor kan hierdoor nog bozer worden – wordt door veel professionals en hun werkgevers gezocht naar andere oplossingen. Denk hierbij aan een compact alarm apparaatje dat onopvallend meegenomen en bediend kan worden. Dat is persoonsalarmering voor professionals.

Het innovatieve bedrijf Secure2Go vergroot met deze oplossingen de veiligheid en het veiligheidsgevoel van veel mensen die tijdens hun werk in bedreigende situaties terecht kunnen komen. Het afgelopen jaar is de vraag naar deze vorm van personenalarmering enorm gestegen. Dat komt niet alleen omdat het aantal agressie incidenten stijgt. Het thema ‘veilig werken’ staat bij de meeste organisaties tegenwoordig ook steeds hoger op de agenda. Medewerkers en werkgevers zien meer en meer in, dat agressie een grote impact heeft op het werkplezier en het welzijn van de professional maar ook op de kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie. Hoe dat precies zit leggen we je verderop in dit artikel uit.

Eerst belichten we een paar manieren waarop persoonsalarmering kan worden ingezet. Dat doen we aan de hand van een aantal praktijksituaties.

Persoonsalarmering voor de ambulante hulpverlener

Het ambulant begeleiden en behandelen van cliënten en patiënten komt steeds vaker voor. De hulpverlener bezoekt de cliënt dan thuis of op een andere locatie buiten de ‘veilige muren’ van de eigen organisatie. Tijdens zo’n huisbezoek kan de situatie escaleren. De cliënt wordt vertoond ongewenst gedrag dat niet meer te beteugelen is. Als het dan ook nog eens onmogelijk is om de ruimte snel te verlaten kunnen dit hele angstige momenten zijn waarop de hulpverlener volledig op zichzelf is aangewezen en zich heel kwetsbaar voelt. Het is op zo’n moment natuurlijk geweldig als de persoon in kwestie discreet op een knopje kan drukken waarmee automatisch contact gelegd wordt met een gecertificeerde alarmcentrale. Kort na de melding luistert er onopvallend een ervaren centralist mee met de situatie. De hulpverlener hoeft zich nu niet meer helemaal alleen te voelen. Doordat er iemand meeluistert en bovendien de locatie van het incident met het alarmbericht is meegestuurd kan er razendsnel hulp van bijvoorbeeld de politie worden ingeroepen. Professionals die al gebruik maken van een dergelijk systeem geven dan ook aan dat deze wetenschap het veiligheidsgevoel en de weerbaarheid vergroot. Secure2Go levert haar persoonsalarmering bijvoorbeeld aan ggz-hulpverleners, maatschappelijk werkers, forensische hulpverleners en medewerkers van gemeenten en wijkteams. Maar ook aan deurwaarders en medewerkers van woningcorporaties. We spreken hierbij dus met recht van mobiele persoonsalarmering.

De betrouwbaarheid van persoonsalarmering is extreem belangrijk

Het is voor deze oplossing wel belangrijk dat er een betrouwbaar systeem wordt ingezet van een ervaren leverancier. Het gaat immers om het welzijn van mensen. Zoek daarom nooit naar de allergoedkoopste opties. Vergelijk professionele aanbieders en kijk welk bedrijf en welke oplossing het beste past bij je organisatie. Kijk bijvoorbeeld ook of de aanbieder beschikt over het certificaat ‘Mobiele alarmering van personen, scope 2’. Door de jaarlijkse, onafhankelijke audit van Kiwa, die hieraan gebonden is kun je er zeker van zijn dat de hardware en de leverancier van hoge kwaliteit zijn.

Interne of onderlinge personenalarmering

Ook binnen de ‘veilige muren’ van de organisatie kan een situatie flink uit de hand lopen. Aan de balie, in spreekkamers, behandelkamers en in woongroepen kan de situatie dusdanig escaleren dat er snel assistentie gewenst is. In de meeste gevallen is dan niet direct de politie nodig maar volstaat hulp van een collega of van een beveiliger. In die gevallen is het personenalarm niet gekoppeld aan een alarmcentrale maar wordt een alarmbericht verstuurd naar mobiele telefoons of piepers. Een professional weet deze manier zeker dat er snel iemand is om te ondersteunen in de situatie die is ontstaan. Als er geen of niet genoeg collega’s aanwezig zijn, kan dit alarm alsnog parallel of aanvullend naar een alarmcentrale gestuurd worden om snel politieassistentie in te roepen.

Deze zogenaamde interne persoonsalarmering kan bestaan uit een (draadloze) drukknop onder een bureau of tafel maar ook uit draagbare alarmkastjes die medewerkers bij zich dragen aan de riem of in de zak. Hun veiligheid tijdens het werk wordt hiermee vanzelfsprekend vergroot. Maar ook het veiligheidsgevoel wordt versterkt.

De gevolgen van agressie en geweld gaan soms verder dan persoonlijk leed

Agressie en geweld vallen onder de psychosociale arbeidsbelasting. Slachtoffers kunnen te maken krijgen met angststoornissen, langdurige stress en zelfs van trauma’s. Dat heeft uiteindelijk invloed op het functioneren en kan leiden tot verzuim. Vanzelfsprekend voelen organisaties zich hier verantwoordelijk voor en zijn ze steeds vaker bereid om degelijke preventieve maatregelen te nemen en instrumenten zoals persoonsalarmering in te zetten.

Wat nog te vaak wordt onderschat is de impact van agressie en geweld op de integriteit van de organisatie. Zeker als er niet daadkrachtig tegen wordt opgetreden en de begeleiding en nazorg aan de medewerkers niet afdoende is. Als medewerkers zich niet voldoende gesteund voelen of simpelweg te vaak te maken krijgen met ongewenst gedrag dan bestaat de kans dat ze lastige situaties uit de weg zullen gaan. Dat kan betekenen dat er wordt toegegeven aan intimiderend gedrag van een klant of cliënt of dat er wordt weggekeken en daarmee de handhaving niet meer op peil blijft.

Persoonsalarmering is een handig hulpmiddel maar niet de enige oplossing

1,6 miljoen werkenden geven volgens TNO-onderzoek aan wel eens te maken te hebben met agressie of geweld tijdens hun werk. 400.000 van hen zelfs regelmatig. Dat loopt uiteen van buschauffeurs tot politieagenten en van wegenwachters tot vrijwilligers in ziekenhuizen. Doordat een persoonlijke alarmknop mensen in staat stelt om hulp in te roepen is het een belangrijk en soms zelfs essentieel hulpmiddel. Maar vergeet als organisatie zeker niet om een helder beleid op te stellen en te hanteren waarbij een organisatie brede norm wordt bepaald, incidenten gemeld kunnen worden en beschreven wordt in welke gevallen op welke manier opvolging aan escalaties wordt gegeven door ene organisatie. Eenduidigheid, transparantie en goede nazorg zijn daarbij essentieel. Goed getrainde professionals die handvatten en middelen ter beschikking hebben staan sterker in hun schoenen en zijn beter in staat om al in een vroeg stadium, op de juiste manier op te treden tegen ongewenst gedrag.

De bekendheid van persoonsalarmering groeit

Secure2Go loopt met haar oplossingen voorop in de groeiende markt van professionele persoonsalarmering. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar deze persoonlijke alarmoplossingen de komende jaren alleen maar toeneemt. Toch is het nog lang niet bij iedere organisatie bekend dat een persoonlijk alarmsysteem heel laagdrempelig inzetbaar is. Ook in hele kleine aantallen en zonder ingewikkelde implementaties. Als lezer van dit artikel kun je bijdragen aan de bekendheid van deze oplossing. Je kunt dit artikel bijvoorbeeld delen met iemand uit je kennissenkring waarvan je weer dat die wel eens te maken heeft met agressie en geweld tijdens het werk. Of met iemand die leidinggeeft aan een team of organisatie waar deze problematiek speelt. Kortom, door dit artikel te delen draag je indirect bij aan een veilige en prettige werksfeer voor veel professionals.