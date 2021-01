Pieter Omtzigt laat Belastingdienst opnieuw zweten: ‘Hebben Nederlandse SS’ers belasting betaald over pensioen?’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is nog lang niet klaar met de Belastingdienst. Na de toeslagenaffaire doet hij dit keer hij een poging om uit te zoeken welke Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsdienst waren, en of de fiscus de belasting over de uitgekeerde pensioenen wel heeft ontvangen. Dikke kans dat ze de boel ook op dit vlak niet op orde hebben!

Stapje voor stapje komt er ook in het dossier rondom Nederlandse oorlogsmisdadigers meer aan het licht. Zo zijn nu eindelijk de namen bekend van de mensen die in de periode 2015-2019 nog pensioen ontvingen voor hun deelname in de Duitse krijgsdienst (SS’ers bijvoorbeeld).

Pieter Omtzigt (CDA) lanceert daarom een nieuwe reeks Kamervragen:

NL heeft nu eindelijk de namen van de mensen die in 2015-2019 in Duitse krijgsdienst zaten in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor pensioen ontvangen (oa SS)

Vraag: zoek met spoed uit of ze belasting betaald hebben

En hef die belasting na pic.twitter.com/Q6n0oZTx1W — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 29, 2021

Dit kon wel eens héél ongemakkelijk gaan worden voor de Belastingdienst. Als zij de opgevraagde gegevens niet tevoorschijn kunnen toveren dan legt Omtzigt hier opnieuw het falen van de fiscus bloot en duikt de media er natuurlijk direct bovenop, met titels als ‘Belastingdienst heeft Nederlandse SS’ers decennialang ontzien’. En ja, red je dáár maar eens uit!

Maar als de Belastingdienst deze gegevens wél in een mum van tijd paraat heeft, dan kunnen we ons met z’n allen afvragen waarom ze dit wél lukt, maar bij de gedupeerden van de (nog steeds actuele) toeslagenaffaire niet. Omtzigt heeft zich in ieder geval weer flink in iets vastgebeten en geheid opnieuw voor blinde paniek gezorgd op de werkvloer van het ministerie van Financiën.

Wat de uitkomst ook zal zijn, het lijkt erop dat het héél ongemakkelijk gaat worden voor een paar ambtenaren. Eigen schuld, dikke bult! Dat krijg je ervan als je een buldog van een Kamerlid jarenlang actief probeert tegen te werken!

