Rellen? Nee! Opnieuw ‘kansarme jongvolwassenen’ aangehouden vanwege opruiende berichten op sociale media

Wederom heeft de politie zaterdag in heel Nederland weer een aantal mensen voorzien van een volledig verzorgde vakantie achter tralies. De (veelal) jongvolwassen onopgevoede pubers deden namelijk opnieuw oproepen op sociale media om te gaan rellen. Maar zo onontwikkeld als hun brein nog is, wisten ze vast niet dat de politie ook alles meeleest…

In onder meer Stein, Eindhoven en Arnhem werden er mensen gearresteerd vanwege opruiing. Niet heel gek ook, want Nederland ondervond een ongekende week van rellen, die het weekend daarvoor waren begonnen. Dus de politie heeft nu bijna hun volledige capaciteit ingezet om nieuwe ongeregeldheden van plunderende en rellende jonge ‘kansenparels’ te voorkomen.

Zo werd volgens NU.nl in het Limburgse Stein (ongeveer een kleine 11.000 inwoners) een jochie van 16 jaar opgepakt wegens opruiing.

In Eindhoven schoof het iets boven de rellende leeftijdsgrens, want daar werd een dertigjarige man opgepakt. Hij riep op tot het kort en klein slaan van een winkelcentrum in die stad. Alsof ondernemers het niet al lastig genoeg hebben, enfin.

In Arnhem werd een achttienjarige vrouw aangehouden. Zij zou eerder deze week opruiende berichten hebben geplaatst in kansloze apps zoals Snapchat. Ook een oerdomme 19-jarige Amsterdammer werd van zijn bed gelicht. Die dacht namelijk even dat hij best wel even een wijkagent online te kunnen bedreigen zonder dat dat gevolgen zou hebben. Nou niet dus. De desbetreffende aanhouding volgde op een bericht op het platform Facebook, waarin een beloning werd uitgeloofd voor degene die de betreffende wijkagent iets zou aandoen.

Aan een ieder die niet van plan is om opruiende teksten te verspreiden via de sociale media, maar gewoon liever een gezonde discussie voert over de maatschappelijke onderwerpen die spelen in onze maatschappij is er goed nieuws:

De Dagelijkse Standaard is te volgen via Telegram, Twitter en -op verzoek van velen- Facebook. Discussieer er vooral op los, maar ga niet rellen op straat! Ja en Amen.