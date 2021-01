Raspopulist Jesse Klaver houdt vriendje Lodewijk Asscher uit de wind, is alleen boos op VVD voor toeslagenaffaire

Bij GroenLinks zijn ze flink aan het oefenen om het populisme onder de knie te krijgen, want ze kunnen de zetels wel gebruiken. Jesse Klaver wijt de toeslagenaffaire echter alleen aan Rutte en de VVD. Asscher en de PvdA blijven totaal buiten schot!

De rest van zijn partij heeft kennelijk totaal geen moeite met zijn onzinnige uitspraken en gooien de citaten voor het gemak nog een keer op Twitter:

De toeslagenaffaire is geen probleem in de uitvoering. Het is het falen van het systeem en falen van een ideologie. Door Rutte en de VVD is de menselijkheid uit de sociale zekerheid gehaald en vernedering van mensen is centraal komen te staan.@JesseKlaver bij @1_OP_1 — GroenLinks (@groenlinks) January 4, 2021

Populistisch gezwets

Komt de toeslagenaffaire echt door een falende ideologie? Nee. Is de vernedering van mensen centraal komen te staan? Ook niet. De oorzaak van het probleem ligt toch echt wel bij de uitvoering van dit beleid en dus niet alleen bij ‘Rutte en de VVD’. Toen dit beleid namelijk bleek te falen kreeg toenmalig minister Asscher herhaaldelijk signalen uit diverse kringen op zijn bureau. Daar deed hij he-le-maal niets mee! Maar daar horen we Klaver nu niet over.

Hoe zat het ook al weer?

Na de Bulgarenfraude wilde de VVD namelijk dat er hard werd opgetreden tegen fraudeurs. Het algoritme bij de Belastingdienst viste er potentiële fraudeurs uit (onder andere op basis van etniciteit) en dat werd door (hoge) ambtenaren opgevat als daadwerkelijke fraudeurs. Uitvoerende ambtenaren moesten ‘gewoon’ bevelen opvolgen en achter deze ‘echte fraudeurs’ aan.

Omdat er resultaat moest worden geboekt en het hier toch om ‘echte fraudeurs’ ging, werden alle zeilen bijgezet. Dat betekende keihard aanpakken en geen genade. ‘Geen genade’ vertaalde zich gaandeweg steeds meer in het de ‘fraudeurs’ praktisch onmogelijk maken om het ongelijk van de Belastingdienst aan te kunnen tonen. Dat is het falen van het systeem geweest en Asscher heeft daar jarenlang aan bijgedragen door niets met de signalen te doen die nog wél zijn bureau wisten te bereiken.

Smerig populisme

De toeslagenaffaire is al erg genoeg. Dan is het echt een sneue actie om op dit punt alleen Rutte en de VVD hier op aan te vallen en een mogelijke bondgenoot buiten schot te houden omdat het je beter uitkomt. Dat is misschien nog wel de smerigste vorm van populisme die GroenLinks en Klaver hier bedrijven.