René van der Gijp moet niks hebben van Akwasi-omroep: “Ik vind het allemaal gel*l met dat omroep Zwart.”

Gisteren was er een speciale VI-aflevering waar de voetbalmannen het niet konden laten om de omroep Zwart de grond in te boren. Zo herhaalde Johan Derksen zijn eerdere uitspraken dat er niks klopt van de ledenaantallen van de omroep, er zou volgens hem bijna niemand voldoen aan de betaling. Ook Van der Gijp vindt dat de omroep verspilling van tijd is.

Akwasi beweert dat zijn kandidaat-omroep al 55.000 leden heeft. Johan Derksen gelooft hier helemaal niks van. Volgens Derksen zijn het er hoogstens 15.000, de meeste aangemelde leden voldoen niet aan de betalingsvoorwaarden – ze maken de benodigde ledencontributie gewoon niet over.

“Ik hoorde uit doorgaans betrouwbare bron dat hij wel een hoop toezeggingen heeft, maar die mensen moeten ook een klein bedragje overmaken en het is pas rechtsgeldig als al dat geld ook binnen is en ze dat ook aan kunnen tonen.”

De heren van Voetbal Inside zien wel een toekomst voor de omroep Ongehoord Nederland! van Arnold Karskens, maar de omroep van beroepsjankerd Akwasi heeft niks te zoeken in Hilversum. Er zijn al genoeg omroepen waar Akwasi vrijuit zijn huilie huilie-gedachtegoed kan promoten. Dus inderdaad: waarom dan nog zelf een omroep oprichten?

“Wat hij wil is dat alle minderheidsgroeperingen een plaatsje krijgen bij zijn omroep, maar zo hebben we al tien omroepen waar alle groeperingen kunnen aanschuiven. Het voegt helemaal niets toe.”