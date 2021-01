Richard de Mos doet maandag aangifte tegen PvdA’er die oproept om Duindorp tot de grond toe af te branden!

Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag, doet aangifte tegen PvdA-er Dian Vrijmens. Het commissielid van de PvdA in Huizen heeft opgeroepen tot opruiing en geweld. In een Tweet stelde ze voor om van de Haagse wijk Duindorp “een groot vreugdevuur te maken en het tot de grond toe af te laten branden”. De Tweet kwam waarschijnlijk naar aanleiding van de ontstane ophef over de door burgemeester Van Zanen georganiseerde ‘demonstratie’ op Oudejaarsdag.

Op Oudejaarsavond lieten de politie en de Haagse burgemeester een grote groep feestvierders in Duindorp ongemoeid om zodoende escalatie te voorkomen. De politie noemde een grote menigte hossende, knuffelende en bierdrinkende mensen dan ook maar ‘actievoerders’, zodoende was er namelijk geen reden om in te grijpen.

Het is natuurlijk een bijzondere strategie van de Haagse driehoek, maar aangezien de beroemde en beruchte Vreugdevuren dit jaar werden verboden, knepen ze dus een oogje dicht bij een feestje in de middag. Overigens ging het feestje ’s avonds en ’s nachts gewoon door in Duindorp.

De lokale PvdA’er Dian Vrijmens uit Huizen keek met argusogen naar het feestgedruis in Duindorp en plaatste vervolgens wel een hele bizarre Tweet:

Vanwege bovenstaande Tweet zal Richard de Mos dus aanstaande maandag aangifte gaan doen tegen de PvdA-politica. “Kritiek op de door de VVD-burgemeester georganiseerde ‘demonstratie’ is natuurlijk prima. We leven in een vrij land. Maar je ongenoegen uiten met de strafbare feiten opruiing en oproepen tot geweld, is volstrekt onaanvaardbaar”, aldus De Mos.

Kritiek op de door de #VVD-burgemeester georganiseerde ‘demonstratie’ is natuurlijk prima. We leven in een vrij land. Maar je ongenoegen uiten met de strafbare feiten opruiing en oproepen tot geweld, is volstrekt onaanvaardbaar! Ik ga aangifte doen tegen deze #PvdA-er #Duindorp https://t.co/12QK8HDJ76 pic.twitter.com/RoLWAU1KUS — Richard de Mos 🧡💛💚 (@RicharddeMos) January 2, 2021

Bob Schut, de voorzitter van het wijkberaad Duindorp, steunt de actie van De Mos. “Het is een grof schandaal om een hele wijk zo te schofferen.” En daar hebben zowel De Mos als Schut natuurlijk een punt, want er is dit jaar helemaal geen Vreugdevuur vanwege de coronamaatregelen. Als je dan (ook nog eens als politica en buitenstaander) gaat oproepen om heel Duindorp tot de grond toe wil laten afbranden, dan verdien je gewoon een aangifte aan je broek.