RTL overdrijft racisme in Nederland weer flink: ‘Ben niet uitgenodigd voor een vervolgopleiding, racisme!’

RTL Nieuws en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) doen weer eens een walgelijke poging om ieder vermoeden van mogelijk racisme maar direct voor waar aan te nemen en zoveel mogelijk uit te vergroten. Hun onderzoek toont namelijk nauwelijks iets aan.

Het is werkelijk verbijsterend hoe makkelijk RTL en de LVV tot de conclusie komen dat racisme op de werkvloer echt een groot probleem in ons land is. Dat doen ze namelijk uitsluitend op basis van meldingen die vertrouwenspersonen hebben ontvangen vanuit het vermeende slachtoffer. Aldus het onderzoek:

Je kunt toch nooit hard maken dat er sprake is van racisme en discriminatie alleen omdat iemand beweert dat er een grap over zijn huidskleur is gemaakt of dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen voor een bedrijfsfeestje of een vervolgopleiding? In het hele artikel is er geen enkel spoor te vinden van wederhoor of überhaupt bewijs dat het hier daadwerkelijk om racisme gaat.

Moet je voorstellen dat er iemand aanklopt bij zo’n vertrouwenspersoon: ‘De baas heeft mij niet uitgenodigd voor een vervolgopleiding en ik denk dat dit komt omdat ik zwart ben.’ Wat is de reactie van die vertrouwenspersoon, RTL Nieuws en het LVV? ‘Nou, dat kan vast echt nergens anders aan liggen en moet wel om racisme gaan hoor, die tellen we mee!’ Één zo’n (anoniem) vertrouwenspersoon geeft dat zelf ook eigenlijk min of meer toe:

“Wat ik zie is voornamelijk het sociaal buitensluiten van een medewerker of betrokkene. Dat iemand niet mee mag doen, vanwege huidskleur of etnische achtergrond.” En dat gaat niet altijd bewust. “Vaak komt het door onbewuste veronderstellingen of aannames.”

Racisme en discriminatie zullen heus wel voorkomen (soms ook in erge mate) maar ‘volgens mij ben ik racistisch bejegend dus er is sprake van racisme’ gaat mij toch wel echt te ver.

En dat is wel wat RTL Nieuws en het LVV nu de wereld in helpen met hun onderzoek. Precies waar we met z’n allen zo’n ongelooflijke behoefte aan hebben met z’n allen, maar niet heus. Dank!