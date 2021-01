Seksistisch BIJ1 wil “menstruatieverlof”: “Als je dit niet steunt word je gedreven door vrouwenhaat!”

Bij BIJ1 hebben ze een nieuw, achterlijk plan. Zo achterlijk, zelfs, dat Marieke Derksen (inderdaad, de dochter van bromsnor Johan) de noodzaak voelt zich er publiekelijk tegenuit te spreken. maar dat had ze niet moeten doen! Want wat zij niet weet is dat dit soort kritiek overduidelijk bewijst dat ze “gedreven wordt door vrouwenhaat.” Dat zeg ik niet, dat zegt BIJ1-prominent Quinsy Gario.

Marieke Derksen vindt het volstrekt belachelijk dat de mafketels bij BIJ1 in hun partijprogramma hebben opgenomen dat er iets moet komen als “menstruatieverlof” voor vrouwelijke werknemers. Zodat ze lekker thuis kunnen uitbloeden ofzo, met hun chagrijn en buikpijn.

Echt? Menstruatieverlof van Bij1? Ik snap het oprecht niet. Vrouwen hebben decennia lang gevochten voor de pil, het spiraaltje, tampons, vrijheid. En ik zit nu in een generatie van free bleeding, menstruatiecups en vrouwenluiers? We zijn terug in de jaren vijftig! Vre-se-lijk. — Marieke Derksen (@mariekederksen3) January 22, 2021

“Echt? Menstruatieverloff van BIJ1? Ik snap het oprecht niet,” schrijft Derksen. “Vrouwen hebben decennia lang gevochten voor de pil, het spiraaltje, tampons, vrijheid. En ik zit nu in een generatie van free bleeding, menstruatiecups en vrouwenluiers? We zijn terug in de jaren vijftig! Vre-se-lijk.”

Natuurlijk is er één ding dat Derksen niet helemaal lijkt te begrijpen: de nieuwe Woke-beweging is anti-feministisch. Deze linksradicalen willen helemaal niet dat vrouwen gelijkwaardig behandeld worden. Oh nee, net als alle andere ‘minderheidsgroeperingen’ moeten ze eerst en vooral gezien en behandeld worden als slachtoffers. Arme donkere mensen kunnen niet voor zichzelf zorgen, en zielige vrouwtjes kunnen niet gewoon werken als ze ongesteld zijn. Stuk voor stuk hebben ze récht op een spéciale behandeling. Want ‘witte mannen’ hebben ze al te lang ‘onderdrukt.’

Kijk maar naar hoe professioneel slachtoffer Quinsy Gario reageert op kritiek op het idiote plan om menstruatieverlof in te voeren. Volgens dit verlichte Woke-mannetje zijn mensen als Marieke Derksen smerige vrouwenhaters.

Trouwens, als je het programma van BIJ1 niet serieus wilt nemen omdat we in het hoofdstuk 'Werk, Inkomen en Participatie' menstruatieverlof hebben opgenomen wordt je gewoon gedreven door vrouwenhaat. Geef dat toe en keep it moving.https://t.co/nWPs25r6O6 — Quinsy Gario (@quinsyg) January 18, 2021

“Trouwens, als je het programma van BIJ1 niet serieus wilt nemen omdat we in het hoofdstuk ‘Werk, Inkomen en Participatie’ menstruatieverlof hebben opgenomen wordt [sic] je gewoon gedreven door vrouwenhaat,” aldus Gario.

Maar wacht eens even! Dit is wel heel raar. Volgens de regels van de identiteitspolitiek mogen mensen die niet zwart zijn geen kritiek hebben op donkere mensen… Mensen die geen vagina hebben zouden dan dus ook geen kritiek mogen leveren op vrouwen. Doen ze dat wel dan zijn ze… seksisten. En nee, hij noemt Derksen niet bij naam — die schreef haar tweet nadat hij zijn tweet online zette — maar aangezien zij ook kritiek heeft op menstruatieverlof bedoelt hij haar natuurlijk óók. Ik bedoel maar: hij maakt geen uitzonderingen in zijn tweet.

Met andere woorden, Quinsy Gario is niet een Woke-agent, maar een verlepte seksist! Hij kijkt overduidelijk neer op vrouwen!

