Sigrid Kaag (D66) is klaar met premierschap Mark Rutte (VVD): ‘Niet gezond om zo lang hetzelfde te doen’

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag vindt het tijd worden om een maximumtermijn in te stellen voor de premier. Volgens de minister van weet-ik-het-wat is het namelijk niet goed dat Nederland zolang dezelfde minister-president heeft. De prestaties van een premier worden op een gegeven moment eenvoudigweg niet beter meer, zegt ze. Die maximumtermijn waar ze het over heeft moet dan twee termijnen zijn, dus maximaal acht jaar. Let wel, Mark Rutte komt aan het einde van drie termijnen, en wil voor zijn vierde termijn gaan.

In Kaag zegt in gesprek met het AD dat ze het tijd vindt voor nieuw leiderschap. “Ik vind het nooit gezond als mensen zo lang hetzelfde willen blijven doen,” aldus de D66’er die nu al zo’n vier jaar probleemloos samenwerkt met de huidige premier. Vervolgens legt ze uit dat je eenzelfde fenomeen terugziet in het bedrijfsleven. Volgens haar wordt een persoon een tijdje steeds beter, maar daarna houdt de groei op. Het plafond wordt bereikt.

“Het past dan niet meer bij de tijd,” gaat ze verder. “Ik vind het een aantrekkelijk idee dat een premier maximaal twee termijnen mag dienen. Dat houdt iedereen fris, en het zorgt voor meer in- en uitstroom in de politiek.”

Natuurlijk valt daar op zich weinig tegen in te brengen. Maar het is wel bijzonder merkwaardig dat D66 niet zegt dat dit dus inhoudt dat ze niet van plan zijn te gaan samenwerken met Rutte. Hij zit er in de ogen van Kaag te lang. Hij heeft zijn plafond bereikt. Wordt niet beter meer. Het is ongezond als hij langer doorgaat. Waarom zou een partij willens en wetens meewerken aan zo’n “niet gezonde” situatie?

Het antwoord is, natuurlijk: macht. Het probleem van Kaag is dat de VVD alsmaar blijft winnen met Rutte. Daarom willen ze zo’n maximumtermijn instellen nu; om te voorkomen dat hij nóg langer kan doorgaan. Niet omdat ze het oneens zijn met zijn beleid, maar omdat mevrouw Kaag zélf zo graag premier wil worden.

Prima doel hoor, Rutte uit de politiek te duwen. Maar de reden waarom is minder fraai!

