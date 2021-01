Smullen! Johan Derksen sloopt kersverse PvdA-drammer Ploumen: ‘Je zult maar met zo’n zeurpiet getrouwd zijn!’

Johan Derksen is absoluut niet gecharmeerd van Lilianne Ploumen. Dat liet hij in het tv-programma Veronica Inside weten. Ploumen is een “drammer” en heeft gewoon geen charisma. Met Ploumen aan het roer is de PvdA het zelfde pad ingeslagen als D66: een partij die weinig zetels gaat scoren in de aankomende verkiezing, meent Derksen.



Johan Derksen, zoals we wel vaker van hem gewend zijn, kon het niet laten om zijn ongezouten mening te geven over de nieuwe lijsttrekker van de PvdA: Ploumen is een zeurpiet zonder charisma. Wat eigenlijk alleen maar prima is, want dat betekent dat de PvdA mogelijk keurig rond de tien zetels blijft. Niemand zit echt te wachten op een opleving van de PvdA. Derksen:

“Ik heb nog nooit zo’n zeurpiet meegemaakt als die Ploumen met dat lijzige Limburgse accent en maar drammen, drammen, drammen. Je zult ermee getrouwd zijn, zeg, met zo’n drammer in huis.”

Voor een opleving van de PvdA hoeven we daarom niet te vrezen, aldus de besnorde voetbalcommentator. Het naar voren schuiven van Ploumen is eigenlijk een rampzalige zet van de partij. Ze heeft geen charisma en zal mogelijk niet in staat zijn om de partij een duidelijk profiel te geven.

De partij had mogelijk beter Kamervoorzitter Arib of burgemeester Aboutaleb naar voren kunnen schuiven. Maar beiden willen waarschijnlijk hun handen niet branden aan het leiderschap op dit moment.

Derksen is daarom stiekem juist blij met de keuze van Ploumen, want de PvdA kunnen we wel afschrijven:

“Ze is er niet klaar voor, ze komt er nooit klaar voor, ze heeft geen charisma, ze heeft niet de gunfactor. Dit wordt helemaal niks.”

U hoort het: Ploumen kan beter de eer aan zichzelf houden en meteen maar aftreden. Maar ja: politici en hun ijdelheid, hè? Die staan erop om eerst zelf als de eerste de beste ezels loeihard tegen die steen te stoten. Dan zeggen we in goed Hollands: your funeral!