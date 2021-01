Steenrijke linkse cabaretier Claudia de Breij leed énorm onder Trump: ‘Opluchting dat ‘ie weg is!’

Cabaretier Claudia de Breij is hartstikke blij. Want Donald Trump is niet langer president van Amerika. Voor haar is dat een enorme “opluchting.” Want man, man, man, wat heeft ze toch geleden onder het presidentschap van de Amerikaanse zakenman.

Oh jongens. Gefeliciteerd allemaal. Wát een opluchting 🇺🇸❤️ — Claudia Robinette de Breij jr. (@claudiadebreij) January 20, 2021

Het is voor links, progressief en politiek-correct Nederland echt vre-se-lijk moeilijk geweest de afgelopen vier jaar. Want Donald Trump was president van Amerika. Och och och, wat heeft links in Nederland daar toch onder geleden, zeg. Elke dag weer zagen ze zomaar tweets voorbij komen waaraan ze aanstoot namen, en soms zagen ze zelfs video’s van Trump die dingen zei waar ze het niet mee eens waren.

Het was, kortom, een nachtmerrie voor ze.

Maar gelukkig is daar nu een einde aan gekomen. Ze zijn ontwaakt uit hun nachtmerrie en realiseren zich opeens dat de wereld rozenkleur en maneschijn is. Alles is roze. Kijk, zie daar, een schitterende regenboog aan de horizon!

Aldus Claudia de Breij, die iedereen ‘feliciteert‘ met deze ‘opluchting’: “Oh jongens.”

Je kunt je er iets bij voorstellen. Zoals Sander van Dam stelt kun je alleen maar heel blij zijn voor Claudia dat ze eindelijk een punt kan zetten achter al het leed dat Trump haar heeft aangedaan. Het kan niet anders of die afgelopen, nachtmerrie-achtige jaren moeten verschrikkelijk geweest zijn voor d’r.

Ik bedoel maar, ze kan dan wel hartstikke rijk zijn, maar Trumps beleid heeft ongetwijfeld een enorme impact gehad op haar economische leven, om maar iets te noemen. Wat zal ze geleden hebben. Maar: ze heeft volgehouden en kan nu dan eindelijk opgelucht ademhalen. GEFELICITEERD!

Gek genoeg reageert Twitterend Nederland toch enigszins cynisch op Claudias blijheid. Kijk maar:

Zeg dat wel. Eindelijk af van die man die al die oorlogen is begonnen. — DeKwadePsych (@dekwadepsych) January 21, 2021

Wat heeft de man jou gedaan?

Moet wel heel erg zijn.

Toch geen #metoo — Ans 🅾️Ngehoor(d)zaam (@Ann195465) January 21, 2021

Ja hè, eindelijk weer oorlogen, Ruslandhaat en armoede. Heerlijk! — 🆃🆁🆄🅼🅿🅴🆃™🤡🤡🤡 (@Demoniseren) January 20, 2021

Gaat voor jullie niets veranderen hoor, hoe je ook je best doet Amerikaantje te spelen — Josef K. (@JosefK71407900) January 20, 2021

Tjsa, jij moet wel heel erg opgelucht zijn…..de overlast en schade die jij ondervonden moet hebben de afgelopen 4jr van de democratische keuzes van het Amerikaanse volk….. Spreuk Indiase Goeroe; "God must have loved idiotes because he made so many of them" maart21 PVV! — Johan Janssen (@Preecha2007) January 21, 2021

De oorlogen kunnen weer aangezwengeld worden. Let the games….. begin… — mbroekie (@mhbroekhuizen) January 21, 2021

Yup. Eindelijk weer oorlog in Midden-Oosten 🍾🎶🎵 — Lidnr. #66 (@Lidnr6) January 21, 2021

Binnenkort weer oorlogen, herstart wapenhandel, groei werkeloosheid en volop drugs naar kinderen VS. Wat een opluchting. — Nederlander (@Messentracker) January 20, 2021

Nou,nou,nou,och,och,och wat hebben we geleden de afgelopen 4 jaar, ik kan ineens de zon weer zien zeg — Arjan Dekker (@dekkeraj) January 20, 2021

Zo zie je maar weer dat de meeste mensen écht geen inlevingsvermogen hebben. Claudia heeft de afgelopen jaren afgezien. Dagelijks zag ze opmerkingen van de Amerikaanse president voorbijkomen waar ze het niet mee eens was. Zoiets is voor een extreemlinkse cabaretier nauwelijks vol te houden. Die lui dulden geen tegenspraak. Het niet met ze eens zijn wordt door dat soort types ervaren als een diepe persoonlijke belediging.

Nou ja, gelukkig hoeft ze zich daar geen zorgen meer over te maken. Biden heeft zich al meteen weer aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dat kost weliswaar duizenden en duizenden en duizenden Amerikanen hun baan, maar hé: links Néderland ‒ Claudia de Breij incluis ‒ zal er blij mee zijn!