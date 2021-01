Strijdlustige Wilders veegt de vloer aan met Rutte na anti-Trump tweet: ‘Stap zelf op!’

Mark Rutte sprak Donald Trump gisteravond direct aan op Twitter in verband met de volstrekt onacceptabele bestorming van Capitol Hill door doorgeslagen supporters van de president. Dit kon zo niet, hij moest Joe Biden onmiddellijk erkennen als rechtmatige opvolger. PVV-aanvoerder Geert Wilders heeft daar nu op epische wijze op gereageerd: “Corruptie in de Toeslagenaffaire… Stap zelf op,” eist hij op Twitter.

“Vreselijke beelden uit Washington D.C.,” schreef de altijd vermoeiende Rutte gisteravond op Twitter: “Beste Donald Trump, erken Joe Biden vandaag nog als de volgende president.”

Horrible images from Washington D.C. Dear @realDonaldTrump, recognise @JoeBiden as the next president today. — Mark Rutte (@MinPres) January 6, 2021

PVV-leider Geert Wilders was bepaald niet onder de indruk van deze oproep van Rutte: “Vreselijke corruptie in Nederland minister-president, waarbij Nederlandse burgers gecriminaliseerd werden (Toeslagenaffaire) en de rechtsstaat beïnvloeden door de oppositieleider in het Parlement crimineel te vervolgen,” reageerde hij op Twitter. “Erken dit en stap zelf op!”

Horrible corruption in The Netherlands dear @MinPres, criminalizing innocent Dutch civilians (‘Toeslagenaffaire’) and interfering in the rule of law by prosecuting the opposition leader in parliament. Recognize this and step down yourself! https://t.co/WT4BUM6NsP — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 7, 2021

Laat er geen misverstand over bestaan: de manier waarop Trump supporters vannacht Capitol Hill bestormden is totaal onacceptabel. Wij veroordeelden dat soort wangedrag eerder vandaag in bijzonder heldere woorden.

Maar de manier waarop Geert Wilders de vloer aanveegt met Rutte en diens hypocrisie is natuurlijk wel episch. En hij heeft nog een punt ook. Want Rutte heeft het wel over de splinter in het oog van een ander (Trump), maar waarom doet hij niets aan die balk in zijn éígen oog? In ons land heeft zo ongeveer iedere waarnemer geconcludeerd dat het kabinet naar aanleiding van de Toeslagenaffaire moet opstappen, omdat de beginselen van de rechtsstaat met voeten zijn getreden. Maar Rutte blijft gewoon zitten. Over een gebrek aan respect voor de rechtsstaat en de democratie gesproken!

Trump gaat over veertien dagen echt wel weg. Die zien we niet meer terug in de politiek ‒ en gezien zijn reactie gisteren op het hooliganisme van zijn fanatieke achterban is dat maar goed ook. Nu Rutte nog!