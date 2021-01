Studie: goedkoop luizenmedicijn vermindert overlijdenskans coronapatiënten met 80 procent (!)

Er is mogelijk een doorbraak: volgens een nieuwe studie is het mogelijk dat het gebruik van een goedkoop luizenmedicijn bij covidpatiënten, die zo ernstig ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, hun risico om te overlijden met 80 procent (!) vermindert. Het gaat om ivermectine, dat maar een euro of twee per behandeling kost.

De Britse krant de Daily Mail bericht dat het onderzoek is uitgevoerd door Dr. Andrew Hill. Hill zegt dat dit onderzoek een transformatie kan veroorzaken in de manier waarop Covid-patiënten behandeld worden. Want niet alleen vermindert ivermectine het overlijdensrisico mogelijk met 80 procent, maar het medicijn halveert ook nog eens de tijd dat Covid-patiënten in het ziekenhuis liggen. Aldus Hill.

Volgens de wetenschappers die de werking van het medicijn onderzocht hebben verlamt ivermectine het SARS-COV2-virus, en weet het bovendien het zenuwstelsel van het virus te overweldigen. Daardoor kan het virus zich niet vermenigvuldigen.

In totaal is het medicijn op 1.100 mensen getest in 14 verschillende onderzoeken. Acht van de 573 patiënten overleden. In de placebogroep overleden er tegelijkertijd 44 van de 510 patiënten. Dat zijn best indrukwekkende cijfers en reden om de conclusies van de onderzoekers meer dan serieus te nemen.

Daarnaast bleek dat patiënten die met ivermectine sneller herstelden dan patiënten die niet behandeld werden met dit medicijn: bij een test in Egypte ging de hersteltijd omlaag van tien dagen naar vijf. In een andere test bedroeg de oorspronkelijke hersteltijd twaakf dagen en ging die omlaag naar zes. Ook daar gold dus: een halvering.

Natuurlijk zijn er ook kritische wetenschappers. Die denken dat het weleens kon uitpakken zoals met hydroxychloriquine, een malariamedicijn dat aanvankelijk nuttig leek te zijn, maar dat na meerdere onderzoeken vrij nutteloos bleek te zijn in de strijd tegen Covid. Zij zeggen dat er daarom meer onderzoeken nodig zijn.

Ja, meer onderzoeken kunnen zeker nuttig zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niet al begonnen kan worden met dit soort behandelmethodes. Stel je voor dat je er zelfs maar een paar levens mee redt: dan is het dat al meer dan waard. En als de onderzoekscijfers ook maar een béétje kloppen, nou, dan hoeven we niet eens een debat te hebben over het nut van ivermectine.

Het kabinet wil de druk op de zorg toch zo graag verlagen? Daarom moeten wij allemaal in lockdown, kunnen we bijna niets meer, worden onze rechten op grote schaal ingeperkt? Nou, wat denk je ervan als ivermectine inderdaad werkt? Dan zal die druk heel snel minder worden.

Dat lijkt me het proberen meer dan waard. En snel een beetje!