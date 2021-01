Sylvana Simons: ‘Belangrijk!! We moeten De Overgang meer bespreken. Ik weet soms niet hoe ik moet functioneren!’

Ah kijk wat leuk! Sylvana Simons heeft een nieuwe politieke hobby. Waar ze tot voor kort eerst en vooral allerlei dingen riep over ‘racisme,’ wil ze zich nu richten op vrouwenzaken. Want, zegt ze, het is eigenlijk best een schande dat er totaal geen aandacht is voor “De Overgang.” Dat moet veranderen. En wel meteen!

“Belangrijk!!” schrijft mevrouw Simons op Twitter (ja, met twee uitroeptekens). “Het is best wonderlijk dat De Overgang (met zulke ingrijpende consequenties voor mensen die er in zitten én hun omgeving) zo weinig wordt besproken. Ik zit er zelf ‘middenin’ (hoop ik, want dan hoef ik niet zo lang meer!) en herken de behoefte aan informatie.”

Dat tweette Tante Syl in reactie op een tweet van Rutgers Nederland, een organisatie die zich bezighoudt met “seksuele en reproductieve gezondheid & rechten.” Rutgers is namelijk op zoek naar mensen (? We noemen ze niet “vrouwen” vanwege de genderwaanzin ofzo? Een vrouw kan best een man zijn en een man een vrouw?) die hun ervaringen “met de overgang met ons willen delen.” Want daar zou véél te weinig kennis over zijn.

Belangrijk!! Het is best wonderlijk dat De Overgang (met zulke ingrijpende consequenties voor mensen die er in zitten én hun omgeving) zo weinig wordt besproken.

Ik zit er zelf “middenin” (hoop ik, want dan hoef ik niet zo lang meer! 🤞🏽) en herken de behoefte aan informatie. https://t.co/ylJE3JJ8Ny — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 22, 2021

Dit is dus echt totale gekkigheid. Ja, de Overgang bestaat echt, en alweer ja, vrouwen hebben daar echt wel last van. Het is dan ook volkomen normaal dat artsen en psychologen en andere experts hiermee bezig zijn.

Maar waarom roept een aspirant Kamerlid in godsnaam op om hier “meer aandacht” voor te genereren? Mevrouw wil de Tweede Kamer in. Dit heeft werkelijk niets te maken met de politiek. Of wil mevrouw naast “menstruatieverlof” voor vrouwen nu ook “Overgangsverlof”?

En wacht, Syllie was nog niet klaar. Want even later tweette ze dit ook nog:

Oh, die zou ik wel willen zien. Enig idee hoe die heet?

Ik vraag me echt af of mannen enig idee hebben hoe wij ons hele leven om de hormonen heen moeten manoeuvreren. Er zijn dagen dat ik niet weet hoe ik t voor elkaar krijg te functioneren. — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 22, 2021

“Ik vraag me echt af of mannen enig idee hebben hoe wij ons hele leven om de hormonen heen moeten manoeuvreren,” aldus de zelfverklaarde feministe en powervrouw. “Er zijn dagen dat ik niet weet hoe ik [het] voor elkaar krijg te functioneren.”

Al-le-mach-tig. Echt hoor. Wat een pleefiguur.

Abonneer je op mijn Telegram-kanaal en steun De Dagelijkse Standaard met een klein bedrag op BackMe: alleen met de steun van onze lezers blijven we in deze moeilijke tijden in de lucht!