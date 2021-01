Thierry Baudet: ‘Nederland is een angstig land. Hysterisch paniekverhaal maakt ons volgzaam en onderdanig!’

In een reeks tweets benoemt Thierry Baudet precies wat er volgens hem mis is met de houding van Nederlandse ten opzichte van het coronawanbeleid van het rampenkabinet Rutte III. Nederland is, schrijft hij, “na bijna een jaar lockdown een angstig land geworden… Onze cultuur van eigenzinnigheid [heeft] plaatsgemaakt voor de gewoonten van volgzaamheid en onderdanigheid.”

Na bijna een jaar lockdown is Nederland een angstig land geworden. We accepteren een hysterisch paniekverhaal over een virus met dezelfde mortaliteit als de griep. We sluiten 100% van de bevolking op 1/5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 22, 2021

Als je dacht dat de héle Tweede Kamer klakkeloos het corona-narratief van de regering onderstreept heb ik nieuws voor je: nee, niet iedereen gaat erin mee. In een reeks tweets die hij gisteravond online zette bekritiseert Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet namelijk het gedrag van Nederlanders, die zich in zijn ogen veel te gemakkelijk laten opsluiten en beperken door het kabinet.

“Na bijna een jaar lockdown is Nederland een angstig land geworden,” schrijft Baudet. “We accepteren een hysterisch paniekverhaal,” stelt hij, over een virus dat heus niet prettig is, maar — zoals ik pleeg te zeggen — nou ook weer geen Ebola 2.0 is. “We sluiten 100% van de bevolking op terwijl 99% gewoon weer beter wordt na een tijdje ziek te zijn geweest door corona — en 98% überhaupt geen ernstige klachten ondervindt. We weigeren op te schalen in de zorg, en niemand vraagt zich af waarom dat toch alsmaar niet gebeurt.”

Die uitspraken zullen hem vast op kritiek komen te staan van het media- en partijkartel, maar hij was nog niet klaar.

“Als we op 17 maart niet kiezen voor een ommezwaai komt het wellicht nooit meer goed,” gaat Baudet verder. “Dan heeft onze cultuur van eigenzinnigheid plaatsgemaakt voor de gewoontes van volgzaamheid en onderdanigheid. Dan is het MKB kapot, is een hele generatie scholieren en studenten verpest, zijn onze ouderen compleet vereenzaamd en verschrompeld, is de staatsschuld onbetaalbaar geworden en de macht van de globalisten als ondoordringbaar vlechtwerk dichtgeschroeid.”

Vervolgens sluit hij af met: “FVD of de gladiolen!” en linkt hij naar de website van FVD.

Zo. Dat laat geen onduidelijkheid bestaan over de vraag wat Baudet én FVD niet alleen vinden van het wanbeleid van het kabinet, maar óók van het feit dat de gemiddelde Nederlander het allemaal slikt.

