Toenemende frustratie in Tweede Kamer om prutsbeleid en leugens van faalminister De Jonge

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat het héél zwaar krijgen tijdens twee zware debatten de komende week. In de Tweede Kamer is er steeds meer frustratie te merken over het waardeloze beleid dat De Jonge voert op allerlei terreinen en het geduld raakt op.

Inmiddels wordt er kritiek geuit op De Jonge vanuit de PvdA, GroenLinks, SGP en zelfs coalitiepartner D66. Een korte opsomming: het vaccinatiebeleid lijkt he-le-maal nergens op; de logistiek rondom dit beleid was ook een totale ramp; hij loog over het datalek bij de GGD en; de corona-app is praktisch waardeloos gebleken.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken spreekt openlijk haar twijfels uit en zegt: “Ik heb steeds meer vraagtekens of hij de touwtjes nog stevig genoeg in handen heeft. Wat mij betreft moet premier Rutte de regie gaan voeren.”

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger ziet ook dat De Jonge keihard heeft gefaald: “We moeten die vaccinatie als een militaire operatie aanpakken. Er zijn mensen te vinden met logistieke ervaring die eerder met dit soort operaties te maken hebben gehad. Het moet veel sneller en effectiever.”

D66-Kamerlid Kees Verhoeven zei op Radio 1 dat de minister “tegen de grenzen van zijn geloofwaardigheid aan loopt”. Volgens Verhoeven ‘onderschat’ de minister zijn taken. Nou, en niet zo’n beetje ook!

Eigenlijk heeft De Jonge helemaal niets kunnen leveren zoals hij de burger eerst heeft voorgeschoteld en was hij van begin af aan vooral bezig met positieve beeldvorming. Zodra er iets mis leek te gaan of mensen hun zorgen begonnen te uiten, dan stond hij al weer voor de camera’s om te zeggen dat het allemaal wel goed zou komen en dat het zelfs onderdeel was van zijn strategie. Wanneer hij zich er dan écht niet meer onderuit kon lullen, dan ‘leerde hij van z’n fouten’ en ging hij weer even vrolijk verder met de boel verder te verknallen.

Niet zo gek dus dat er steeds meer geluiden opgaan die pleiten voor een centrale regie en het liefst door Rutte. Omdat het kabinet demissionair is heeft het namelijk toch weinig zin om De Jonge er nu nog uit te knikkeren en er een nieuw iemand neer te zetten.

Maar waarschijnlijk verandert er helemaal geen ene moer. Rutte kijkt wel uit en laat deze hete aardappel mooi aan zich voorbijgaan. Hij snapt als geen ander dat het er slecht uit zal gaan zien voor zowel de VVD als het CDA (als mogelijk toekomstig coalitiepartner) om nu nog het roer over te gaan nemen. En zo blijft Nederland dus lekker falend deze coronacrisis doorgaan. Straks verlaat Hugo de politiek, kijkt hij terug op een ‘zeer leerzame tijd’ en komt hij ergens bij een joekel van een zorginstelling aan het roer te staan. Wat een grap.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!