Toeslagenaffaire-buldog Pieter Klein onthult nog meer Rutte-schandalen: ‘Machtsmisbruik, knevelarij!’

Gisteravond heeft toeslagenaffaire-buldog Pieter Klein een nieuwe bom gedropt: tal van documenten zijn boven water gekomen waaruit blijkt dat bepaalde zaken toch anders liggen dan enkele betrokken beweerden. Zo zou onze premier Rutte wel degelijk weten dat er buiten de toeslagenaffaire om mensen gedupeerd zijn.

Klein was gisteravond op dreef en niemand werd gespaard. Premier Rutte beweerde tijdens de verhoren rondom de toeslagenaffaire nog dat er ‘geen signalen’ waren dat ook mensen buiten de kindertoeslagaffaire om onterecht gekort zijn.

Echter heeft Rutte waarschijnlijk zitten jokken over dit punt, want uit interne documenten blijkt een ander verhaal naar boven te komen: Rutte wist daar wel degelijk van. De eerste politieke partijen vragen zich inmiddels hardop af of de premier geen meineed gepleegd heeft. Oftewel: liegen terwijl je onder ede staat. Dat is een strafbaar vergrijp.

Ook de onderzoekscommissie-Donner moet het ontgelden. Deze club was vaak niet kritisch genoeg met hun onderzoek, zo stelt Klein. De commissie leunde volledig op de aangedragen informatie van de Belastingdienst. Het ging zelfs zo ver dat gehele formuleringen werden overgenomen.

Dwanginvordering. Onterecht geen uitstel van betaling, ook niet na bezwaar. Weet je wat dit betekent? Auto weg. Huis uit. Ook als je onterecht werd aangemerkt als fraudeur. ‘Niet hersteld’. Erger nog: men liet het doorlopen in CAF-zaken. Is dit geen machtsmisbruik? Knevelarij? — pieter klein (@pieterkleinrtl) January 4, 2021

De belastende informatie over de gang van zaken neemt met de week toe. De schandalige onthullingen volgen elkaar snel op, maar tot nog toe stapt geen enkele verantwoordelijke op. Neem nu de immer hypocriete en schijnheilige PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij erkent dat duizenden (!) mensen onterecht zijn benadeeld. Toch blijft hij gewoon aan als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Hoe is dat nu mogelijk? Hebben ze allemaal boter op hun hoofd bij de PvdA? Of heeft Asscher de touwtjes strakker in handen dan men denkt?

Over de VVD en haar rol binnen deze affaire zijn we ook nog niet uitgepraat. De belastende informatie stapelt zich op, maar Rutte weet zich er keer op keer handig uit te praten. Onlangs gaf hij zelfs aan dat het niet over zijn rol binnen de affaire moet gaan, maar over de gedupeerde ouders. Keer op keer weet hij handig de aandacht te verleggen.

Toch blijft de vraag hoe lang deze Rutte-salamitactiek nog zal werken. Zeker als hem een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt.