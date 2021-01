Uit de Europese Unie vertrokken Britten zijn woest op de Europese Unie: “Dit zijn Maffiapraktijken!”

Nederland loopt kansloos achter op de vaccinatieprocedure rondom het coronavirus. De (van Europa) ontsnapte Britten vinden daar ook iets van. Het kabinet van Boris Johnson is keihard en duidelijk: “Gangsters en adembenemende hypocrisie. Dit is wat er speelt vanuit het Verenigd Koninkrijk tegenover de ongeplaatste volkswoede binnen de Europese Unie.

Volgens Boris Johnson laat de Europese Unie zichzelf nu van haar slechtste kant zien. En daarin kan hij nog best een punt hebben ook.

Binnen de Europese Unie zien we dan ook niets anders dan geruzie over de vaccins. Een deel van het probleem zou worden veroorzaakt door stupide productieproblemen in een Belgische fabriek van de Britse farmaceut AstraZeneca. Volgens De Telegraaf krijgt de EU in het eerste kwartaal slechts een deel van de verwachte hoeveelheid doses vaccins. De EU zegt dat AstraZeneca nu vaccins vanuit fabrieken in het Verenigd Koninkrijk moet leveren. “Er wordt openlijk geruzied over de interpretatie van de leveringsovereenkomst.”

Zo blijkt maar weer: We hebben de ‘losgeslagen’ Britten nodig. De Europese Unie werkt niet op deze manier. We moeten per land vaststellen wat onze koers is, maar me moeten vooral niet denken dat we binnen de Europese Unie denken dat alle landen gelijk zijn. Daarvoor zijn er schoonweg gewoon veel en veel te veel verschillen binnen het zogenaamde Europese paradijs.