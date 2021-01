Universiteit Leiden rondt hetze tegen Paul Cliteur af: ‘Geen antisemitisme!’

Medewerkers van de Leidse rechtenfaculteit, met Paul Cliteur voorop, hebben zich niet schuldig gemaakt aan antisemitisme. Niet dit jaar, niet verleden jaar, niet vijf jaar geleden, en niet tien jaar geleden. Dat constateert de onderzoekscommissie die Universiteit Leiden had opgezet nadat GeenStijl de aanval inzette op Cliteur in de hoop zijn goede naam voor eens en altijd te besmeuren ‒ of hem in ieder geval weg te krijgen uit de Eerste Kamer én van de zijde van Thierry Baudet.

In november vorig jaar publiceerde GeenStijl een bijzonder ranzig verhaal over zogenaamd “antisemitisme” bij Forum voor Democratie. Met name Thierry Baudet en toenmalig FVD-senator Paul Cliteur moesten het ontgelden. Wat die laatste betreft beschuldigde het roze weblog hem ervan dat hij welbewust had “weggekeken” en niets gedaan had toen mensen ‒ studenten, promovendi ‒ naar hem toekwamen met “klachten.” Het was een belachelijk epistel, geschreven door GeenPeil-faalhaas Bart Nijman, hoofdredacteur van het blogje.

Het was een wanverhaal vol quasi-klagende ‘promovendi’ die zó ontzettend geschrokken waren door zogenaamd antisemitische uitspraken dat ze er jaren mee rond liepen en alles mooi opspaarden zodat ze het konden gebruiken in november 2020 in een poging Baudet én Cliteur kapot te maken. Pas toen werden ze wél serieus genomen door de rector van Universiteit Leiden en werd een onderzoek gestart. Cliteur moest uit het niets vechten voor zijn loopbaan bij de universiteit. Hij legde zijn functie als Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie neer en begon aan zijn verdediging.

Het resultaat van de heksenjacht is nu bekend: zelfs de linkse universiteit, die het werkelijk geen moment opnam voor een eigen hoogleraar (!), moet schoorvoetend toegeven dat er geen enkel bewijs is dat Cliteur en andere leden van de rechtenfaculteit zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitische uitlatingen. Zoals de commissie stelt in haar rapport: ze zijn tot de “heldere en ondubbelzinnige conclusie” gekomen dat er “geen enkele aanwijzing” voor anti-joodse teksten is. Er was dus niets aan de hand.

Cliteur is onschuldig. De andere medewerkers van de rechtenfaculteit ook. Maar GeenStijl en andere FVD-haters hebben toch hun zin gekregen. Want Cliteurs naam is door het slijk gehaald, hij is weg als senator en speelt geen actieve rol meer in de politiek, en FVD is schade berokkend. Uiteindelijk was dát waar het ze om te doen was. Walgelijk.

Wat dan overigens wel weer vermakelijk is, is deze tweet van GeenStijl-hoofdredacteur Bart Nijman. De universiteit had zijn verhaal niet begrepen! En nu moet Bart de hele dag “agressieve FVD’ers blocken.” Het is me toch wat, hè?!

Uni Leiden maakt een dom rapport over een verhaal dat ze niet begrepen hebben en ik mag weer de hele dag domme en agressieve FvD’ers blocken. Thanks @CarelStolker — Bart (@BartNijman) January 29, 2021

