Vaccinblunderaar De Jonge gaat pronken met de eerst gevaccineerde vrouw bij programma Jinek

Hugo ‘het zijn maar symbolische aantallen‘ de Jonge schuift vanavond gezellig aan bij het praatprogramma van Jinek. Daar waar hij andere landen verweet ‘symbolisch te prikken’ gaat hij nu zelf even lekker pronken met de eerste vrouw van Nederland die het coronavaccin heeft ontvangen. Wat een hypocriet.

Vlak voor de Kerstdagen bagatelliseerde De Jonge de vaccinatiestrategie van andere landen. Het zou maar gaan om ‘symbolische aantallen’. Intussen wordt De Jonge gezien als het lachertje van Europa door buitenlandse media.

Hij gaf dus aan niks te hebben met symboliek, maar gaat nu zelf pronken met de eerst gevaccineerde van Nederland. Waarschijnlijk hoopt De Jonge erop dat hij eindelijk eens positief in het nieuws kan komen vanavond. Maar zit iemand op een lofzang voor De Jonge te wachten?

We mogen blij zijn dat Nederland ook eindelijk is begonnen met vaccineren. Het is rijkelijk laat, maar De Jonge zal wel weer een goed PR-verhaal klaar hebben voor vanavond.

Voor iemand die geen symbolische eerste prik wilde, was Hugo de Jonge toch bij best wel veel eerste prikken. pic.twitter.com/M9rN383zgw — Христиан (@ZegMaarCJ) January 6, 2021

Aan de foto’s van vandaag de dag te zien kan de dag voor De Jonge in ieder geval niet meer stuk. We zijn eindelijk begonnen met vaccineren en er lijkt een last van zijn schouders te zijn gevallen.

Gaat Jinek hem hier op aanspreken? Laten we het hopen!