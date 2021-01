Van der Gijp en Derksen storen zich aan Diederik Gommers: ‘Hij wordt enorm overschat!’

“Ze weten niks!” aldus René van der Gijp bij Veronica Inside. Hij en Johan Derksen ergeren zich mateloos aan zowel Diederik Gommers als Ernst Kuipers. Beiden zijn geen viroloog maar lopen ons wel de les te lezen over het coronavirus. Beide heren hebben genoeg gehoord van die twee.





Van der Gijp ergert zich groen en geel aan Gommers en Kuipers die zich als een autoriteit gedragen als het gaat over corona. Volgens Van der Gijp, en Derksen, zijn beiden een specialist op een heel ander vlak. Gommers moet zich meer bezig houden “met de bedjes in het ziekenhuis” dan ons de les lezen over het virus. Ook Kuipers is een specialist in een heel ander werkveld, namelijk dat van de maag- en darmziekten.

Van der Gijp en Derksen vinden het raar dat beide heren dag in dag uit op de televisie verschijnen vanwege het coronavirus terwijl dit helemaal niet hun vakgebied is. Ook ergeren de heren bij VI zich aan het feit dat Gommers verdacht vaak van mening verandert. Volgens Van der Gijp moet Gommers zich gewoon bezig houden met één vraag: “Hoe staat het met de bedjes?”

Beide heren zijn geen viroloog maar worden continu naar voren geschoven alsof ze het wel zijn, dit is volgens Van der Gijp om moedeloos van te worden. Het liefst heeft hij minder Gommers op de televisie, dan kan de IC-arts zich bezig houden met de IC’s.